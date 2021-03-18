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Ödeme yapılacak! 2 bin 600 TL sınırı var, son gün 31 Mart...

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 11:51 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 12:24

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Süreçte sona gelindi. 31 Mart son gün olarak belirlendi. 2 bin 600 TL'lik sınır bulunuyor. Bu sınırı aşan gelirler için ödeme yapılacak. Geçen yıl elde ettiği konut kira geliri, 2020 yılı için belirlenen 6 bin 600 liralık istisna tutarını aşanların, beyannamelerini ay sonuna kadar vermesi gerekiyor. Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı 2020 için 2 bin 600 liralık beyanname verme sınırını aşanlar da yıllık beyanname verecekler arasında yer alıyor.


 
Kira geliri elde eden  mükellefler için 2020 yılına ait gelir vergisi beyannamelerini verme dönemi devam  ediyor.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, ülkede geçen yıl sonu  itibarıyla 2 milyon 56 bin gayrimenkul sermaye iradı mükellefi bulunuyor.
 
 
Bu mükelleflerin, 2020 yılında elde edilen kira gelirine ilişkin  yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart'a kadar idareye ulaştırması  gerekiyor.
 
Beyannameler, Hazır Beyan Sistemi üzerinden gönderilebilecek. Sisteme,  Başkanlığın internet sitesi "www.gib.gov.tr" üzerinden 7 gün 24 saat  ulaşılabiliyor.
 
İkametgahın bulunduğu yerdeki vergi dairesine kağıt ortamında  beyanname verilebilecek. Mali müşavirler üzerinden de e-Beyanname Sistemi'nden  kira geliri beyan edilebilecek.
 
 İki taksitte ödenecek
 
2020 yılında elde edilen kira gelirine ilişkin verilecek yıllık gelir  vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi, bu yılın mart ve temmuz  aylarında iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksitin, damga vergisiyle birlikte  31 Mart'a, ikinci taksitin ise 31 Temmuz'un resmi tatile rastlaması nedeniyle 2  Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.
 
Vergi, anlaşmalı bankalar ve tüm vergi dairelerinden ödenebiliyor.
 
Ödenecek gelir vergisi, İnteraktif Vergi Dairesinin "Hesaplamalar"  bölümünden yararlanılarak öğrenilebiliyor.
 
Kira gelirleri için hangi mükelleflerin beyanname vereceği de  belirlendi. Buna göre, beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından  ibaret mükelleflerden, bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri 2020  yılı için belirlenen istisna tutarı olan 6 bin 600 lirayı aşanlar beyanname  verecek. Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen  istisna tutarının altında kira geliri çıkması halinde, bu gelirleri için  beyanname vermesine gerek bulunmuyor.
 
İş yeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira  gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2020 yılı için 49 bin lira)  aşanların da beyanname vermesi gerekiyor.
 
Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen  gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı 2020 için 2  bin 600 liralık beyanname verme sınırını aşanlar da yıllık beyanname verecekler  arasında yer alıyor.
 
İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde,  yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi  gerekiyor.
 
 Konut ve iş yeri gelirinin birlikte elde edilip beyanı halinde,  istisna sadece konut kira gelirine uygulanacak.
 
 Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, elde edilen kira  gelirinin vergilendirilmesinde her bir ortak için 6 bin 600 liralık istisna ayrı  ayrı uygulanacak.
 
İstisna, bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi  halinde, kira gelirlerinin toplamına bir defa uygulanacak.
 
Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez ya da  eksik beyan edilirse, 2020 yılı için belirlenen 6 bin 600 liralık istisnadan  yararlanılamayacak. İdarece herhangi bir tespitte bulunulmadan düzeltme yapılması  halinde, söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün olacak.
 

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