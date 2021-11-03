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Odasındaki termal havuzda ölü bulundu! Havuza girmeden önce...

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 12:10 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 12:10

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Gürkan Aygül (45), konakladığı pansiyonun termal havuzunda ölü bulundu. Havuza girmeden önce sahte içki içtiği tespit edilen Aygül'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.


Pamukkale ilçesinde termal sağlık hizmetleri sunan pansiyonda konaklayan Gürkan Aygül'den 2 gündür haber alamayan çalışanlar, saat 05.00 sıralarında kaldığı odaya yedek anahtarla girdi.
 
Aygül'ün odasındaki termal havuzda hareketsiz yattığını gören personel, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aygün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
 
Olay yerinde inceleme yapan jandarma içerisinde sahte viski olan bir şişe buldu. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Aygün'ün cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Aygül'ün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.

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Denizli Pamukkale sahte içki
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