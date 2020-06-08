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Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a 'askeri casusluk'tan gözaltı

AA |  08 Haziran 2020 Pazartesi - 9:47 | Son Güncelleme : 08 06 2020 - 10:47

TELE1 Ankara Temsilcisi Dükel ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Yıldız gözaltına alındı.İki ismin "siyasal ve askeri casusluk" kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.


TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile OdaTV Ankara  Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı.   Dükel ve Yıldız'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "siyasal ve  askeri casusluk" kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı  öğrenildi.  TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ile OdaTV Ankara Haber Müdürü  Müyesser Yıldız'ın, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle  Mücadele Şube Müdürlüğünde bulundukları öğrenildi.
 

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Müyesser Yıldız Oda TV Ankara Haber Müdürü
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