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Ocakta en fazla salatalığın fiyatı arttı

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 9:48 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 9:48

İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu yılın ocak ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 40,21'le salatalık olduğunu bildirdi.


İTO tarafından, Ocak 2018 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en  fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.
 
Buna göre, ocak ayında perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler  Geçinme İndeksinde yer alan 242 üründen 111'inde artarken, 50'sinde azaldı,  81'inde ise değişmedi.
 
Bu dönemde, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda bulunan  salatalığın fiyatı yüzde 40,21 arttı. Salatalık bu oranla, ocak ayında fiyatı en  fazla artan ürün olurken, bunu yüzde 26,20'yle ütü, yüzde 25'le boğaz köprü geçiş  ücreti, yüzde 21,94'le elektrik süpürgesi ve yüzde 14,81'le de mandalina izledi.
 
Fiyatı en fazla azalan ürün etek
 
Kadın giyimi harcamaları grubunda yer alan etek ücreti bu yılın ocak  ayında yüzde 18,91 geriledi. Böylece etek, ocakta fiyatı en fazla azalan ürün  oldu.
 
Aynı dönemde fiyatında azalış görülen diğer harcama kalemleri ise  yüzde 15,65'le kadın kazağı, yüzde 14,96'yla maç giriş bileti ücreti ve yüzde  14,49'la da kadın bluzu şeklinde sıralandı.

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