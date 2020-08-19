Ocak enflasyon tahmini yüzde 4.79! En düşük memur emekli maaşı 2 bin 921 TL olacak!

Temmuz ayında enflasyon oranına göre memur ve memur emeklisine yüzde 5.75 zam yapıldı. Ocak zammının gelmesine 5 ay kala, emekliler kendilerine ne kadar zam yapılacağını merak ediliyor. En düşük emekli maaşının ne kadar, sorusuna yanıt aranıyor. İşte memur ve emekli ocak zammı hakkında merak edilenler…

Emekli maaşları hakkında yapılan araştırmalar sürüyor. Ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kere zam olan memur ve memur emeklileri temmuzda aldıkları yüzde 5.75 zam oranın ardından, merakla ocak zammını bekliyorlar. Hakem kurulu tarafından verilen karara göre, ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenmiş ve 2020 yılının ikinci 6 aylık döneminde enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa maaşına fark zam alacak. Peki, emekli ocak zammı ne kadar olacak? Memur emeklisi en düşün kaç lira alacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ OCAKTA NE KADAR ZAM ALACAK?

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketine göre, yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşecek. Merkez Bankası tahmini tutarsa memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3 BİN 560 LİRA OLACAK

Bu orana göre, en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerin maaşı ise 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek.

AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya,

Çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun yardımı, aylık 505,55 liradan 524,72 lira çıkacak.

Eş yardımı ise 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur ise, aylık 505,55 aldığı yardım 524,72 liraya yükselecek.