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Ocak ayı sanayi üretim rakamları açıklandı

12 Mart 2021 Cuma - 10:16 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 10:41

Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 11,4 yükseldi.


Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; Ocak'ta aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 6.8 ve imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 1.1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 1.6 azaldı.
 
Ocak ayında yıllık bazda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 15.4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12.1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi  yüzde 0.1 azaldı. 
 
Yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler de, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. 
 
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