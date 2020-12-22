2021 yılına kısa bir süre kala binlerce kişi Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı ödeme tarihlerini araştırıyor. Yılbaşı öncesi ödemelerin yapılıp yapılmayacağını araştırırlırken ödemelerin erken yapılması ile ilgili beklenti de arttı. Peki, Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ocak 2021 Kısa Çalışma Ödeneği erken yatar mı? İşte Ocak 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi!

2020 son günlerine yaklaştığımız bugünlerde Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı ödeme tarihleri binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Yeni yıl öncesi Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin erken yapılmasına yönelik beklentiler de arttı. Peki, Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ocak 2021 Kısa Çalışma Ödeneği erken yatar mı? İşte Ocak 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi!

OCAK AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihinin öne çekilmesi beklentiler arasında. Yeni yıl kutlamaları salgın nedeniyle yapılmayacak. Yılbaşı bu yıl evde kutlanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Kısa Çalışma ödeneği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin 31 Aralık 2020 olarak uygulanacağı belirtildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ KİMLER, NASIL YARARLANACAK?

Kısa Çalışma Ödeneği 31 Aralık tarihine uzatıldı. yeni kararla, 31 Aralık tarihine kadar tüm işyerleri kısa çalışma ödeneğine başvurabilecek ve çalışanları için ödenek alabilecek. İşe yeni girmiş çalışanlar da kısa çalışma ödeneği alacak. Önceden kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri kısa çalışmadan yararlanmak için yeni bir başvuru yapmayacak, önceki başvurusundaki çalışan kişi sayısı kadar kısa çalışmadan yeniden yararlanacak. Ancak bu dönemde yeni işe aldığı kişiler varsa bunlar için başvuru yapacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı. Buna göre işten çıkarma yasağı 17 Ocak 2021'e kadar uzatılmış oldu.

AA'nın haberine göre; söz konusu fıkralarda, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin ve işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenleniyor.

Fıkralarda ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor.