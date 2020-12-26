Koronavirüsün etkilerini azaltmak, istihdamı korumak amacıyla devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kısa Çalışma Ödeneği alan milyonlarca kişi ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi merak ediyor. Peki, Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? İşte Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihleri...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında yer alan çalışanlar, ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki, Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? İşte Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihleri...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ UZATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin, 30 Kasım 2020 tarihli ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde 31 Ocak 2021 olarak uygulanacağı belirtildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin Ocak ayında hesaplara yatırılması bekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk henüz açıklama yapmadı.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak. Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihinin ise ilerleyen haftalarda netleşmesi bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerleri, İŞKUR 'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek.