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Ocak ayı bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri!

06 Ocak 2021 Çarşamba - 11:37 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 11:37

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ocak ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. KYK burs ödemeleri öğrencilerin TC Kimlik numarasının son rakamına göre ödenecek. Peki, Ocak ayı bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredi ödemeleri tarihleri!


Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu. Burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. Peki, Ocak ayı bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs yatma tarihleri 2021!
 
 
OCAK AYI BURSU NE ZAMAN YATACAK 2021?
 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan burs ve kredi ücretleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına bugün yatmaya başladığını bildirdi. 
 
NE KADAR YATACAK?
 
Burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta bin 100 liradan bin 300 liraya çıkarıldı. 
 
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ TARİHLERİ!
 
Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak’ta ödemelerini alabilecek.
 
 

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