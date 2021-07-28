OBP nedir? YKS OBP nasıl hesaplanır, OBP YKS’ye nasıl eklenir? YKS OBP etkisi!

YKS sonuçları açıklandı, öğrencilerin üniversite araştırmaları hızlandı. YKS tercih sürecine az bir süre kala OBP konusu yeniden gündeme geldi. Üniversite adayları puanlarını öğrendikten sonra "OBP puanı nasıl hesaplanır? OBP nedir, YKS’ye nasıl eklenir? sorularına yanıt arıyor.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite tercihi yapacak adaylar OBP puanı hakkında araştırma yapmaya başladı. OBP nedir? YKS OBP puanı nasıl hesaplanır? OBP YKS’ye nasıl eklenir?

OBP NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Yerleştirme puanınız hesaplanırken 50 ve 100 arasında oluşacak olan diploma notunuzu %60'ı size ortaöğretim başarı puanınızı verecektir. Örneğin diploma notu 100 olan bir öğrencinin OBP'si 60 olacaktır.

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI HESAPLAMA FORMÜLÜ

TYT (%40) + AYT (%60) + OBP (30 VE 60 PUAN ARASI) = YKS yerleştirme puanı.

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir.

Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

TYT puanı 150’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180’in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL)hesaplanmayacaktır.

TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı 150’nin üstünde olan adaylardan AYT ve/veya YDT’ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 180 ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

OBP YKS’YE NASIL EKLENİR, ETKİSİ?

YKS sınav sonuçları içerisinde okul puanını da görebilecek olan öğrenciler, yerleştirme puanları ile tercihlerini buna göre gerçekleştirecek.

Tercihlerde kullanılacak yerleştirme puanı ise okul notlarının eklenmesiyle oluşuyor. Öğrencilerin lise yaşamı boyunca aldıkları notlar yani diploma notları 0.12 katsayı ile çarpılarak, yerleştirme puanlarına ekleniyor. Yani Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) olarak tanımlanan bu puanın yerleştirme puanına en düşük katkısı 30, en yüksek 60 oluyor.