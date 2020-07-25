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Öbek öbek bulutlar görenleri şaşırttı

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzünde oluşan manzara görenleri şaşırttı.

Öbek öbek bulutlar görenleri şaşırttı İlçede sağanak yağışın ardından gökyüzündeki görüntü şaşkınlık yarattı.
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