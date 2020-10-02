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Kobani eylemleri soruşturmasında flaş gelişme

AA |  02 Ekim 2020 Cuma - 0:05 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 0:35

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.


Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye  sevkedilen Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza  Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya,  Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs,  Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün, soruşturmayı  yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.
 
Cumhuriyet savcısı, ifade işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamını  tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevketti.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel başkanları  Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te  Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25  Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından 7 ilde  operasyon başlatılmış, 20 zanlı terörle mücadele ekiplerince yakalanmıştı.
 
  
 

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Kobani eylemleri soruşturma Ankara
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