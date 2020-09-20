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ÖABT soruları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

20 Eylül 2020 Pazar - 14:47 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 14:47

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sabah oturumu yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah oturumu tamamlandı. KPSS birinci oturumun tamamlanmasının ardından gözler KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?


ÖABT'nin sabah oturumu, saat 10.15'te başladı. Sınavın başlama  saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı. ÖABT kapsamında, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji,  Matematik (Lise), Fizik, Kimya öğretmenlikleri testlerinde adaylara 75 soru için  150 dakika süre verildi. Rehber Öğretmen ile Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı,  Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi, Okul  Öncesi, İngilizce, Sınıf öğretmenlikleri testlerinde ise süre 120 dakika oldu. İlk oturumun tamamlanmasının ardından KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı ile ilgili araştırmalar da hızlandı. İşte KPSS ÖABT'ye ilişkin merak edilenler…

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında lisans düzeyinde yapılan oturumlara ait sorular ve cevap anahtarları yayımlandı.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI CEVAP ANAHTARI EKRANI İÇİN TIKLAYIN
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK SINAVLARI CEVAP ANAHTARI EKRANI İÇİN TIKLAYIN

 

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