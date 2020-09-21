ÖABT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT soru ve cevapları 2020 (ÖATB sonuçları 22 Ekim'de belli olacak)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları dün tamamlandı. KPSS ÖABT oturumlarının tamamlanmasının ardından sınava giren adaylar, KPSS ÖABT soruları ne zaman yayınlanır? Soruna yanıt aramaya başladı. İşte KPSS ÖABT soru ve cevapları 2020…

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı Pazar günü 2 oturum olarak gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığınca atamalara katılacak adaylar için alanlarına bağlı gerçekleştirilen ÖABT kapsamında, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Matematik (Lise), Fizik, Kimya öğretmenlikleri testlerinde adaylara 75 soru için 150 dakika süre, Rehber Öğretmen ile Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İngilizce, Sınıf öğretmenlikleri testlerinde ise süre 120 dakika verildi. Sınavı atlatan adaylar şimdi heyecanla ÖABT soru ve cevapları 2020 hakkında araştırma yapmaya başladı. KPSS ÖABT soruları ne zaman yayınlanır?

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

KPSS ÖABT soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı belli değil. ÖABT soru ve cevaplarının en kısa sürede açıklanması bekleniyor.

2020 KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak. Sınav sonuçlarını adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM sayfasından öğrenecek.