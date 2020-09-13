ÖABT ne zaman, saat kaçta yapılacak? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi alma!

KPSS alan bilgisi son oturumu tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurmuştu. Peki, KPSS 2020 ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte KPSS 2020 ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama...
ÖABT NE ZAMAN?
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.
KPSS 2020 ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlarına atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYMnin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden 10 Eylül 2020 tarihinde T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir" denildi.
Duyuruda, 20 Eylül'de uygulanacak ÖABT'ye girecek adayların, sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra binalarına alınmayacağı kaydedildi.
KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN