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ÖABT ne zaman, saat kaçta yapılacak? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi alma!

13 Eylül 2020 Pazar - 15:38 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 15:38

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi 3'üncü oturumu sona erdi. ÖSYM tarafından 31 il ve 35 sınav merkezinde adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanındı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin alındığı sınavın tamamlanmasıyla KPSS'nin bu hafta sonu gerçekleştirilen tüm oturumları sona erdi. KPSS Alan Bilgisinin 1 ve 2'nci oturumları dün gerçekleştirilmişti. Şimdi gözler ÖABT sınavının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS ÖABT ne zaman? İşte KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır?


KPSS alan bilgisi son oturumu tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde Prof.  Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi  Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurmuştu. Peki, KPSS 2020 ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte  KPSS 2020 ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama...

ÖABT NE ZAMAN?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül saat 10.15'te; ÖABT  İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te  yapılacak.

KPSS 2020 ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof.  Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi  Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların sınav giriş belgelerinin yayımlandığını  duyurdu. 

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlarına atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYMnin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden 10 Eylül 2020 tarihinde T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir" denildi. 

Duyuruda, 20 Eylül'de uygulanacak ÖABT'ye girecek adayların, sabah  oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra  binalarına alınmayacağı kaydedildi.

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