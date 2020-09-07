ÖABT ne zaman 2020? KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı? KPSS lisans ÖABT sınav tarihi ve sınav giriş belgesi merak ediliyor!

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı hakkındaki araştırmalar Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının geride bırakılmasının ardından yoğunluk kazandı. Peki, KPSS ÖABT ne zaman? KPSS ÖABT giriş belgesi belli oldu mu? İşte KPSS lisans ÖATB sınav tarihi ve KPSS ÖABT sınav giriş belgesi detayları…

KPSS lisan ÖATB ne zaman? sorusu dün gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı ardından merak edilen sorular arasına girdi. Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı sona erdi. Öğretmen adayları gözlerini kendi alanlarından sorumlu tutulacakları alan bilgisi sınavına çevirdi. KPSS Alan Bilgisi ÖABT ne zaman? KPSS lisans ÖABT sınav tarihi ve KPSS ÖABT sınav yerleri…

KPSS LİSANS ÖATB SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre ÖATB 20 Eylül’de yapılacak. KPSS ÖATB sonuçları da 22 Ekim’de açıklanacak.

ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Alan Bilgisi sınavına katılacak olan adaylar sınavlarının hangi gün ve saat kaçta olacağı bilgisine sınav giriş belgesi üzerinden ulaşabilecek. Sınav giriş belgesi için ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılmalıdır. Giriş yaptıktan sonra sınav belgelerine ulaşılabilecek.

ÖSYM AİS SAYFASI