O ülkeye dönmenin yeni kuralları! 'Zengin değilseniz geri dönmeyin'

Büyük Okyanus’ta ada ülkesi olan Yeni Zelanda’da hükümet, yurt dışından evlerine dönen vatandaşların altı ay içerisinde ülkeden ayrılması durumunda 3 bin 100 dolar ceza ödemesine karar verdi. Vatandaşlar ise duruma tepki gösterirken Kanada'da yaşayan ve teknoloji alanında çalışan bir Yeni Zelandalı olan Owen Williams, “Hükümetin verdiği mesaj net: Vatandaş olsanız bile, zengin değilseniz geri dönmeyin" dedi.

Yeni Zelanda’da hükümet, ülkeye dönen vatandaşların ülkeden 6 ay içerisinde ayrılması durumunda 3 bin 100 dolar ceza ödeyeceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz gün açıklanan kararlara göre, yurt dışında yaşayan Yeni Zelanda vatandaşlarının ülkeye girdiklerinde önceki sisteme göre üç ay kalmaları gerekirken yeni yasaya göre altı ay kalmaları gerekecek.

Karar uymayan kişilerin 3 bin 100 dolar ceza ödeyeceği belirtilirken hükümet, Covid-19 döneminde ülkeyi korumak amacıyla “mali açıdan daha sürdürülebilir” bir önlem olduğunu belirtti.

Ülkeleri dışında yaşayan Yeni Zelandalılar ise karara tepki gösterdi. Kanada 'da yaşayan ve teknoloji alanında çalışan bir Yeni Zelandalı olan Owen Williams, “Bu durum ailelerimizi ziyaret etmeyi ve denizaşırı ülkelerdeki pandemi koşullarından kurtulmaya çalışanlara bir engel daha ekliyor” dedi.

Ülkelerini ziyaret etmek için 3 bin dolar bilet parası ve 270 dolar test ücreti ödediklerini belirten Williams, "Ülkeye giriş çıkışları altı aya yükseltmek ülke dışındakilerin evlerine ulaşmasını imkansız hale getiriyor” derken, “Hükümetin bize verdiği mesaj net: Vatandaş olsanız bile zengin değilseniz ülkenize gelmeyin” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda’da worldmeter verilerine göre bugüne kadar 2 bin 476 Covid-19 vakası bildirilirken corona virüs sebebiyle 26 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.