Yerel medyada yer alan haberlere göre, Andhra Pradesh eyaletinde bulunan Mamillapalli köyündeki kireç ocağında patlama meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, enkaz altında kalanların olabileceği belirtildi. Ayrıca patlamanın şiddeti nedeniyle komşu köylerde de hissedildiği ve patlamanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
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O ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda ölü var
DHA | 08 Mayıs 2021 Cumartesi - 11:49 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 11:49