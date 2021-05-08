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O ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda ölü var

DHA |  08 Mayıs 2021 Cumartesi - 11:49 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 11:49

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletindeki kireç ocağında meydana gelen patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Yerel medyada yer alan haberlere göre,  Andhra Pradesh eyaletinde bulunan Mamillapalli köyündeki kireç ocağında patlama meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, enkaz altında kalanların olabileceği belirtildi. Ayrıca patlamanın şiddeti nedeniyle komşu köylerde de hissedildiği ve patlamanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
 

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