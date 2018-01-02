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O ülkede polise saldırı! Yaralılar var

AA |  02 Ocak 2018 Salı - 23:53 | Son Güncelleme : 02 01 2018 - 23:57

Kenya'nın Somali sınırındaki Mandera eyaletinde Eş-Şebab örgütünün silahlı saldırısı sonucu 5 polis hayatını kaybetti.


Yerel basındaki haberler göre, emniyet yetkilisi Daniel Bundotich,  Eş-Şebab üyelerinin Elwak ve Kotulo şehirleri arasında devriye gezen polislere  yönelik saldırısının ardından çıkan çatışmada 5 polis memurunun yaşamını  yitirdiğini belirtti.
 
Örgüt militanlarının iki polis aracını ateşe verdiğini anlatan  Bundotich, polislerden birinin yanan araçta can verdiğini kaydetti.
 
Kenya'da cumartesi günü Somali sınırına yakın Garissa eyaletinin İjara  şehrinde Eş-Şebab mensupları, iki polis karakolunu ateşe vererek çok sayıda  mühimmatı ve bir aracı alarak kaçmıştı.
 
Öte yandan, Kenya Ordu Sözcüsü David Obonyo, dün Somali yakınlarında  sınırı geçmeye çalışan terör örgütü Şebab militanlarına yönelik düzenlenen  operasyonda  5 militanın öldürüldüğünü açıklamıştı.
 
  
 

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