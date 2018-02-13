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O ülkede korkunç olay! Sayı hızla artıyor

AA |  13 Şubat 2018 Salı - 18:58 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 18:58

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın 16 eyaletinde etkili olan Lassa sıtması salgınında ölü sayısı 37'ye çıktı.


Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamaya göre, ülkede 5 haftada 450  Lassa sıtması vakası tespit edilirken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı  37'ye yükseldi.
 
Geçen hafta Nijerya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde  salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 32'ye yükseldiğini, sıtmanın görüldüğü  eyalet sayısının da 16'ya çıktığını açıklamıştı.
 
Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana  geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
 
Yetkililer, halka temizlik konusuna daha dikkatli olmaları, fare ve  diğer kemirgenlerle temas kurmamaları tavsiyesinde bulunuyor.
 
  
 
 
 
 
 

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