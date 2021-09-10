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O ülke yarın 2014 yılına girecek! Başbakandan yeni yıl mesajı

AA |  10 Eylül 2021 Cuma - 19:09 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 19:09

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, yarın 2014 yılına girmeye hazırlanıyor.


Kendine özgü takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya'da çarşı ve  pazarlara akın eden halk yılbaşı hazırlıklarını tamamlandı.
 
Başbakan Abiy Ahmed, yeni yıl öncesi kutlama mesajı yayımladı ve  başkent Addis Ababa'daki yaşlı ve engellilere yılbaşı hediyesi dağıttı.
 
Ülkede "Enkutataş" olarak anılan yılın ilk günü, yağış mevsiminin sona  ermesi ve hasat döneminin başı olarak da kabul ediliyor.
 
Güneş esaslı bir takvim olan Etiyopya takvimi, Etiyopya ve Eritre  Hristiyanları için dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya devleti  tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.
 
Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden takip  eden Etiyopya takvimi, Mısır'daki Kıpti Hristiyanların kullandığı takvimle  benzerlik gösteriyor.
 
Etiyopya takviminde de tıpkı Kıpti takvimi gibi 30 günden oluşan 12 ay  ile 5 veya 6 artık günü içeren 13'üncü ay bulunuyor.
 
Kendine özgü takvimin yanı sıra farklı saat sistemi de kullanan  Etiyopya halkı için gün saat 00.00'de değil saat 06.00'da başlıyor.
 
Gün, 12 saatlik iki farklı bölümden oluşuyor. 12 saatlik ilk saat  dilimi saat 06.00'da, ikinci dilim ise saat 18.00'de başlıyor.
 
  

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Doğu Afrika Etiyopya yeni yıl
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