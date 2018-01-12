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O ülke Türkiye'nin AB üyeliği için devrede

12 Ocak 2018 Cuma - 16:45 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 16:45

AB Konseyi Dönem Başkanı Bulgaristan'ın Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin AB için önemli bir partner olduğunu ve AB-Türkiye ilişkilerinin iyileşmesi için çalıştıklarını söyledi.


1 Ocak 2018 tarihnden itibaren AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devralan Bulgaristan, Türkiye ile AB arasında daha yakın ilişkilere dönülmesini istiyor. Sofya hükümeti bu kapsamda, Türk hükümetiyle üst düzey görüşmeler yürütülmesini sağlamaya çalışıyor.
 
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva Cuma günü Sofya'da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.
 
Bakan, "Türkiye'nin Avrupa için önemli bir partner olduğuna inanıyoruz ve onlarla çalışmak istiyoruz" dedi.
 
Haziran ayına kadar AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı yürütecek olan Bulgaristan, AB Komisyonu ve AB Konseyi ile Türk hükümeti arasında üst düzey görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulunuyor.  
 
AB Komisyonu'ndan açıklama
 
AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn ise Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile tam üyelik yerine kısa bir süre önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gündeme getirdiği "stratejik ortaklık" kurulabileceğine dikkat çekti.
 
Hahn, Türkiye'nin başta Almanya olmak üzere bazı AB ülkeleriyle yakınlaşma aramasıyla ilgili olarak "Sadece tatlı sözler yetmez. Önemli olan olgulardır ve bu olgular henüz değişmemiştir" şeklinde konuştu.

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