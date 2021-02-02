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O süre 3 yıl daha uzatıldı! Yarın başlıyor

AA |  02 Şubat 2021 Salı - 10:31 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 10:31

Bakanlık harekete geçti.Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yarından itibaren başlıyor. Süre 3 yıl daha uzatıldı. Diş fırçası ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler devam edecek.


Diş fırçası ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler  devam edecek. 
 
Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin  Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek karar, yarından itibaren  yürürlüğe girecek.
 
Karara göre, diş fırçasının yerli üreticileri tarafından, söz konusu  ürünün ithalatında uygulanan korunma önleminin uzatılması için başvuruda  bulunuldu. Ön incelemenin ardından ithalata karşı korunma önlemi soruşturması  açıldı.
 
Soruşturma sonucu ilgili ürünün ithalatında uygulanmakta olan korunma  önlemi süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ve ek mali yükümlülüğün birinci yıl adet  başına 0,19 dolar, ikinci yıl 0,17 dolar ve üçüncü yıl 0,15 dolar seviyesinde belirlenmesine karar verildi.
 
Türkiye'de üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan ve istihdam yaratan  yerli üreticilerin artan ithalata karşı korunması amacıyla İthalatta Korunma  Önlemleri Mevzuatı kapsamında korunma önlemi uygulanabiliyor ve gerekli görüldüğü  takdirde korunma önleminin süresi uzatılabiliyor.
 
  
 

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