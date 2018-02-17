O süre 1 saat 15 dakikaya iniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri -Yerköy tren hattının ardından, Haziran 2018'de de Kayseri-Antalya tren hattının projelendirileceğini müjdeledi. Bir dizi etkinlik için memleketi Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valiliği ziyaretinde basın açıklamasında bulundu. 8 Mart'ta ihalesi yapılacak olan Kayseri-Yerköy tren hattının hayırlı olması dileklerinde bulunan Özhaseki, hat tamamlandığında Kayseri'den Ankara 'ya 1 saat 15 dakika içerisinde aktarmasız gidileceğini söyledi. Haziran ayında da, Kapadokya'yı da içine alan 562 kilometrelik Kayseri-Antalya hattının projesinin sona ereceğini belirten Özhaseki, söz konusu projenin bölge turizmine önemli katkıları olacağını dile getirdi. Özhaseki, iki hztta dair şu bilgileri paylaştı:

KAYSERİ-YERKÖY HATTINDAN SONRA KAYSERİ-ANTALYA HATTI

"Türkiye’nin Batısından Doğusuna giden Ankara-Yerköy hattında 160 kilometrelik hattı ortak kullanacağız. Yerköy’den itibaren Şefaatli Kayseri hattı 142 kilometre. Burası elektrikli, çift hatlı ve sinyalli olarak projelendirildi. Eş zamanlı olmasa bile Ankara’dan başlayıp Doğu’ya giden hattın tamamlanmasından çok kısa bir süre sonra bizim hattımız da nihayete erecek. Hemşehrilerimiz 1 saat 15 dakikada Ankara’ya ulaşacak. Ankara’ya giderken de Yerköy’de inip tren değiştirilmeyecek. Her şehir için ayrı hat yapılacak hali yok elbette, bu israf olur. Dolayısıyla sözünü ettiğim üzere Ankara-Yerköy hattı ortak kullanılacak. Bunun yanı sıra, Antalya -Kayseri arasına yapılacak ve Kapadokya’yı da içine alan 562 kilometrelik hattın projesi ise Haziran 2018’de sona erecek. Bu hat turizme çok katkıda bulunacak. Kayseri'ye yapılacak yatırımların hayırlı olmasını temenni ediyorum."

KAYSERİ YIL SONUNDA YENİ HAVAALANINA KAVUŞACAK

Havaalanı projesine dair de bilgi veren Özhaseki, Mayıs ayı sonlarına doğru projelerin sonlandırılacağını ve yıl içinde inşaatın tamamlanacağını ifade etti. Projedeki gecikmeyi askeriye ile anlaşmaya varılamamasına bağlayan Özhaseki, "Yan tarafta askeriyeye ait olan 240 bönüm arazi ile ilgili izin alınamamasından dolayı havaalanı projesi gecikti. Sonra bunlar çözüldü ve proje başladı. Verilen karara göre, iç ve dış hatlar bölümü dış hatlar olarak kullanılacak, Doğu'2ya doğru da iç hatlar yeniden yapılacak. Havaalanının dış cephesi de tamamen yenilenecek ve yepyeni bir bina ortaya çıkacak. Mayıs ayında proje çıktığında ihale aşamasına gelmiş olacağız. Yıl sonunda da inşaatın tamamlanması için çalışılacak" dedi.