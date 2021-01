O soruyu duyunca İlker Başbuğ'un yüzünün şekli değişti

KARABEKİR’İN KIZI GENELKURMAY’DA SORMUŞTU

İlker Başbuğ’un Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde, İstiklal Savaşı’nın dört büyük komutanı hakkında panel düzenlenmişti.

CEVABI VERİLEMEYEN SORU

Panelin sonunda Timsal Hanım, Cumhuriyet’e bağlılığı öne çıkaran, gürül gürül akan bir konuşma yaptı. Hayat Hanım ise biraz durgundu. Söz aldı, tek bir soru sordu: “Burada babamın İstiklal Savaşı’na verdiği destek anlatıldı. Cumhuriyet’in kuruluşundaki rolü vurgulandı. Bunlar doğruydu. Her şeyi anladım ama bir şeyi anlamadım. Peki babam bu kadar yararlı işler yaptı, bu kadar önemli biriydi de neden 1927 ile 38 arasında her gün karakola imza vererek yaşamak zorunda bırakıldı?”

Bu soru üzerine salonda buz gibi bir hava oluştu. Panele ara verildi. Dışarı çıktık, İlker Paşa ile sohbet ediyorduk. Bir meslektaşımız Hayat Hanım’ın sorusunu hatırlattı. İlker Paşa’nın yüzünün şekli değişti. Aradan çok zaman geçtiği için ne yanıt verdiğini hatırlayamıyorum ama ondan sonra bu tür bir program yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu fotoğrafı paylaşıp andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kazım Karabekir Paşa'yı ölüm yıl dönümünü andı. Erdoğan, paylaşımında, 'Kazım Karabekir Paşa'nın bu portresinin hikayesini biliyor musunuz?' diyerek, şu mesajı yayımladı:"İstiklal Harbi'mizin kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa, çocuklara karşı muazzam bir muhabbet besleyen, ailesiz kalmış yavrulara kol kanat geren, çok şefkatli bir devlet adamıydı. Anadolu 'da 6 bin çocuğu himaye etmiş, onların her türlü masrafını üstlenmişti. Karabekir Paşa 'yetimlerin babası'ydı. Bu portre de Karabekir Paşa'nın Trabzon 'da himayesine alıp her türlü ihtiyaçlarını giderdiği yetimlerin ona bir hediyesi. Portrenin altında yazan not, ecdadımızın ne denli müşfik, ne denli yüce gönüllü olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor."