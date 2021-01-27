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O soruyu duyunca İlker Başbuğ'un yüzünün şekli değişti

27 Ocak 2021 Çarşamba - 10:14 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 10:14

İlker Başbuğ’un Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde, İstiklal Savaşı’nın dört büyük komutanı hakkında panel düzenlenmişti. İstiklal Harbi'mizin kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa'nın kızlarından Hayat Hanım "Babam bu kadar yararlı işler yaptı, bu kadar önemli biriydi de neden 1927 ile 38 arasında her gün karakola imza vererek yaşamak zorunda bırakıldı?" diye sordu. Bu soru dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a sorulduğunda İlker Paşa’nın yüzünün şekli değişti.


İstiklal Mücadelesinin büyük kumandanı Kazım Karabekir, vefatının 73.  yılında anıldı. Karabekir için Kars'ta tören düzenlendi. Kars Tren Garı'ndaki Kazım Karabekir Anıtı'na çelenk sunulmasıyla  başlayan anma programında, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kazım Karabekir Paşa'yı ölüm yıl dönümünde andı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi  de Karabekir'in Genelkurmay’da anılması ile ilgili bir anısını yazdı. 
 
KARABEKİR’İN KIZI GENELKURMAY’DA SORMUŞTU
 
İlker Başbuğ’un Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde, İstiklal Savaşı’nın dört büyük komutanı hakkında panel düzenlenmişti.
Atatürk, İnönü ve Fevzi Çakmak’tan sonra Kazım Karabekir Paşa da Genelkurmay’da düzenlenen toplantıda anılmıştı. Bunların arasında en ilginç olanı Kazım Karabekir Paşa’yla ilgili olanıydı. Panelistler Kazım Karabekir’in İstiklal Savaşı’na yaptığı katkıları anlattılar. Düzenli orduya sahip olan bir komutan olarak Atatürk’ün emrine girmesinin öneminden söz ettiler. Karabekir Paşa’nın “Eytam Mektepleri” kurarak yetim kalan çocukların eğitimiyle ilgilendiğini anlattılar. Paşa’nın sanat ve musikiye olan ilgisinden söz etmişlerdi. Anma toplantısına Kazım Karabekir’in kızları Hayat Hanım’la Timsal Hanım da katılmıştı.
 
CEVABI VERİLEMEYEN SORU
 
Panelin sonunda Timsal Hanım, Cumhuriyet’e bağlılığı öne çıkaran, gürül gürül akan bir konuşma yaptı. Hayat Hanım ise biraz durgundu. Söz aldı, tek bir soru sordu: “Burada babamın İstiklal Savaşı’na verdiği destek anlatıldı. Cumhuriyet’in kuruluşundaki rolü vurgulandı. Bunlar doğruydu. Her şeyi anladım ama bir şeyi anlamadım. Peki babam bu kadar yararlı işler yaptı, bu kadar önemli biriydi de neden 1927 ile 38 arasında her gün karakola imza vererek yaşamak zorunda bırakıldı?”
Bu soru üzerine salonda buz gibi bir hava oluştu. Panele ara verildi. Dışarı çıktık, İlker Paşa ile sohbet ediyorduk. Bir meslektaşımız Hayat Hanım’ın sorusunu hatırlattı. İlker Paşa’nın yüzünün şekli değişti. Aradan çok zaman geçtiği için ne yanıt verdiğini hatırlayamıyorum ama ondan sonra bu tür bir program yapılmadı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu fotoğrafı paylaşıp andı 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kazım Karabekir Paşa'yı ölüm yıl dönümünü andı. Erdoğan, paylaşımında, 'Kazım Karabekir Paşa'nın bu portresinin hikayesini biliyor musunuz?' diyerek, şu mesajı yayımladı:"İstiklal Harbi'mizin kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa, çocuklara karşı muazzam bir muhabbet besleyen, ailesiz kalmış yavrulara kol kanat geren, çok şefkatli bir devlet adamıydı. Anadolu'da 6 bin çocuğu himaye etmiş, onların her türlü masrafını üstlenmişti. Karabekir Paşa 'yetimlerin babası'ydı. Bu portre de Karabekir Paşa'nın Trabzon'da himayesine alıp her türlü ihtiyaçlarını giderdiği yetimlerin ona bir hediyesi. Portrenin altında yazan not, ecdadımızın ne denli müşfik, ne denli yüce gönüllü olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yaptığı paylaşımda ise bugün devlet korumasındaki çocukların 'Sosyal Atama Töreni'nde kendisine hediye ettiği tablonun fotoğrafını paylaşarak, şunları kaydetti:"Ve neredeyse 100 yıl sonra. Ecdadımızın sahip olduğu anlayış, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Bugün, aile ortamına en yakın şekilde oluşturduğumuz 111 çocuk evi sitesi, 1193 çocuk evi ve 65 çocuk destek merkeziyle 13 bin 524 evladımızı geleceğe hazırlıyoruz. İnşallah her bir yavrumuz, necip Türk Milleti'nin şefkat ve duasıyla ülkemiz için çok başarılı ve hayırlı işlere imza atacak. Bugün bana hediye edilen bu çok güzel tabloda emeği geçen Furkan, Nuray, Berkcan, Özüm ve Berfin yavrularımıza da şükranlarımı sunuyorum."
Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir Yıldıran
 
Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi  Mustafa Kemal Atatürk’e verdiği destekle İstiklal Mücadelesinin kırılma noktasına  adını yazdıran, Doğu Anadolu’da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden  asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, ölümünün 73. yılında yad edildi. 23 Temmuz 1882'de İstanbul'da doğan Karabekir, Kuleli Askeri  İdadisi'nde öğrenim gördükten sonra 1902'de Harbiye Mektebi'ni bitirdi. 1905'te  Erkan-ı Harbiye'den yüzbaşı rütbesiyle mezun olan Karabekir, bu dönemde İttihat  ve Terakki Cemiyeti'nin Rumeli 'de teşkilatlanmasında önemli rol oynadı.II.  Meşrutiyet'in ilanının ardından Edirne'deki 3. Ordu Komutanlığına atanan  Karabekir, 1909 yılında 31 Mart Ayaklanmasının bastırılmasında görev aldı.14  Nisan 1912'de binbaşılığa yükselen, Balkan Savaşları döneminde Trakya Sınır  Komiseri olarak önemli görevler yapan Karabekir, Çanakkale Savaşı'nın başlaması  üzerine cepheye gönderildi.Kerevizdere'de Fransızlar'a karşı 3 ay boyunca  mücadele eden Karabekir, 1916'da Kutü'l-Amare'yi kuşatan 18. Kolordu  Komutanlığına getirildi, daha sonra Kafkas Cephesi'nde kolordu komutanlığına  tayin edildi.Mütarekeden sonra 1919 baharında Erzurum’da 15. Kolordu  Komutanlığına getirilen, Ordu Müfettişi olarak bölgeye gelen Mustafa Kemal  Paşa’ya görevinden ayrılmasına rağmen destek sağlamaya devam eden Kazım  Karabekir, Kurtuluş Savaşı boyunca Doğu Cephesi komutanlığı yaptı.
 
Ermeni ordusunu bozguna uğrattı
 
15 Kasım 1920'de Ermeni ordusunu büyük bir bozguna uğratan Karabekir  Paşa, Rus Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti'yle de Kars Antlaşması  görüşmelerini yürüttü.Daha sonra I. Ordu Müfettişliğine tayin edilen  Karabekir, 1923'te İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet  Meclisi'ne girdi.Karabekir; Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer  Tayyar Eğilmez, Adnan Adıvar ve arkadaşları ile 27 Kasım 1924'te cumhuriyetin ilk  muhalefet partisi Terrakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurup genel başkanı oldu.  Partisi, Şeyh Sait İsyanı nedeniyle 3 Haziran 1925'te kapatıldı.  Karabekir, 22 Haziran 1926'da İzmir'de Mustafa Kemal'e düzenlenen suikasttan  haberdar olduğu halde bildirmediği iddiasıyla tutuklandı ve İstiklal  Mahkemesi'nde idamla yargılandı ancak mahkeme heyetinin oy birliğiyle beraat  etti.İkinci dönem milletvekilliği bitince Kazım Karabekir, 5 Aralık 1927'den  1938'e değin Erenköy'deki bugün müze olan köşkünde inzivaya  çekildi.Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından  İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı olunca Karabekir de 31 Aralık 1938'de İstanbul  milletvekili oldu, 23 Temmuz 1946'da TBMM Başkanı seçildi.26 Ocak 1948'de  Ankara'da vefat eden Kazım Karabekir, önce Hava Şehitleri Mezarlığı'na  defnedildi, ardından 30 Ağustos 1988'de Atatürk Orman Çiftliği'nde oluşturulan  Devlet Mezarlığı'na nakledildi.
 
Anılarını yazdı
 
Hatıratını da yazan Karabekir, aralarında "Birinci Cihan Harbi",  "İstiklal Harbimiz", "İzmir Suikastı", "Çocuklara Öğütler", "Hayatım", "İttihat  ve Terrakki Cemiyeti 1896-1909", "Ermeni Dosyası", "İngiltere, İtalya ve Habeş  Harbi", "Çocuk, Davamız", "İstiklal Harbimizin Esasları", "Sanayi Projelerimiz",  "İktisat Esaslarımız", "İstiklal Harbimizde İttihad Terrakki ve Enver Paşa",  "İtalya ve Habeş", "Sarıkamış-Kars ve Ötesi" ve "Erzincan ve Erzurum'un  Kurtuluşu" olan 17 eser kaleme aldı.- Kızının dilinden Karabekir  PaşaKazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, babasının vefatının  73. yılında Erenköy’deki Kazım Karabekir Paşa Müzesi’nde AA muhabirinin  sorularını yanıtladı.Babasını çok küçük yaşlarda kaybettiğini dile getiren  Yıldıran, “7 yaşımı bitirdiğim gün 26 Ocak 1948’de babamı kaybettik. Ailemize  sanki bomba düşmüş gibi ıstıraplı bir döneme girdik. Bugün de çokça dile  getiriliyor, 0-7 yaş bir çocuğun karakterinin oluşmasında çok etkili bir  dönemdir. Ailenin içinde birtakım şeylerin farkına varması için önemlidir. Babam  adeta bir pedagog gibi çocuk ruhunu anlayan ve ona nüfuz eden biriydi. Bizden  önce 6 binden fazla yetime de babalık yaptı. Şefkatli bir insan. Asker babanın  bir evladı olmam nedeniyle ’Sert biri miydi?’ diye soralardı. Tabii ki bazı  kurallarımız vardı ama babam çok sevecendi. Yaratılmış her şeye değer verirdi.”  diye konuştu. Karabekir’in emek verdiği bütün evlatlarının vatana millete  faydalı ve yetişmiş bireyler olduğunu dile getiren Yıldıran, babasının  himayesinde yetişmiş çocuklara ilişkin şunları anlattı:  “6 bin küsur evlat, Allah’ın olmamızı istediği gibi evlatlar olduk. Bu  örnekliği babamdan aldık. İnsanlar bazen bir şeyleri yapmak ister ama şartlar el  vermez. Örneğin o toplanan 6 bin çocuğun ilk fotoğraflarını görseniz perişan  durumdalar. Ölüme terk edilmişler. Fakat 3 ay sonra Gürbüzler Ordusu olarak  karşımıza çıktılar. Bu kadar evlada maddi-manevi desteği verdi. Örneğin eski  Genelkurmay Başkanlarından Cemal Tural Paşamız bu evlatlarındandır. Sabri Koçak  Paşamız da o evlatlarındandı. Daha hayattayken onlarla tanıştık.” "Çocuk  davasının" Karabekir’in hayatında çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldıran, “Hatta  vefatından bir hafta önce kimsesiz çocuklarla alakalı bir programda ilk kalp  krizini geçirdi. ‘Ne olacak bu çocukların hali?’ demiştir. Bu da bize bir  vasiyettir." dedi.
Ermeni yetimlere de sahip çıktı Yıldıran, Karabekir Paşa’nın  sadece Müslüman Türk çocuklarına değil Ermeni yetimlere de sahip çıktığını  hatırlatarak, şu bilgileri verdi:“Çocuk kutsaldır.’ der. Ermenilerden de  sahipsiz kalan çocuklar oluyor. Onlara da el uzatıyor. Çocukları Ermeni olduğu  için asimile etmek istemedi. Bazı kişiler, Gürbüzler Ordusundaki Ermeniler diye  anlatıyor. Böyle bir şey yok. Onları ayrı yetiştiriyor. ‘Çocuk Ermeni ise dilini  ve dinini bilerek yetişsin.’ diyor. Amerikalılar, Trabzon’da bir yetimhane açtı  ve Kazım Karabekir de o çocuklara babalık yaptı. O çocukların yaptığı bir kara  kalem resim vardır. Altında da ‘Yetimler babası Kazım Karabekir Paşa’ denmiştir.  Bu çok önemli bir belgedir. Özellikle bize yapıştırılmaya çalışılan sözde  soykırım yalanına Ermeni çocukların tokat gibi cevabıdır."
 
 
 
 

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İlker Başbuğ Kazım Karabekir Abdulkadir Selvi
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