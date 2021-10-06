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O şirket aşı yaptırmayanları ücretsiz izne çıkardı

AA |  06 Ekim 2021 Çarşamba - 21:05 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 21:05

ABD’nin sağlık alanında faaliyet gösteren en büyük kuruluşlarından Kaiser Permanente, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayan 2 bin 200 kişinin ücretsiz izne çıkarıldığını duyurdu.


Şirketten yapılan açıklamada, sağlık sistemindeki Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu kuralına uymayan 2 bin 200 kişinin 2 ay ücretsiz izne ayrıldığı kaydedildi.
 
Açıklamada, şirket çalışanlarının yaklaşık yüzde 1’ine tekabül eden söz konusu personelin, Kovid-19 aşılarını yaptırmaları için 30 Eylül’e kadar verilen süreye rağmen yaptırmadıkları belirtildi.
 
Bu kişilerin 1 Aralık’a kadar aşılarını yaptırmaları ya da nitelikli bir tıbbi veya dini muafiyet almaları halinde işe dönebilecekleri, aksi takdirde sözleşmelerinin feshedileceği bildirildi.
 
Kaiser Permanente Sözcüsü Marc Brown, ABC’ye verdiği mülakatta, "Umuyoruz ki bu çalışanlarımızın hiçbiri aşılanmak yerine işinden ayrılmayı tercih etmez ama 1 Aralık’a kadar bunu bilemeyeceğiz." dedi.
 
Brown, ücretsiz izne çıkarılan bu gruba yönelik Kovid-19 aşısı konusundaki endişelerini gidermek, aşıların faydaları ve riskleri hakkında onları bilgilendirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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ABD Kaiser Permanente koronavirüs ücretsiz
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