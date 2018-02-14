O silahların kimlik bilgileri silinebilir

Pentagon’un terör örgütüne yapılan destek için “YPG’ye verdiğimiz silahları işaretledik, takip ediyoruz” açıklamasını değerlendiren Savunma Sistemleri Uzmanı Prof. Dr. Aşkın Demirkol, burada yapılabilecek aldatmacaya dikkat çekti: Silahların üretim tarihleri silinebilir. Böylece silahların eski tarihli olduğunu kaydederler.

Zeytin Dalı Harekatı’nda TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin’e ilerleyişi devam ederken, ABD , silah yardımı yaptığı terör örgütü YPG ile ilgili açıklama yaptı. Pentagon, YPG’ye verilen ekipman ve malzemelerin işaretlendiği ve takip edildiği duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın, yarın Ankara ’ya yapacağı ziyaret öncesi bir rapor halinde sunulan açıklamayla aynı anda da örgüte tekrar silah yardımı yapıldı. Önceki gün Suriye ’nin Rimelan bölgesine inen ABD kargo uçakları, Kamışlı üzerinden terör örgütüne 50 TIR’dan oluşan malzeme ve silah yardımı ulaştırdı. Pentagon’un “Silahları işaretledik, takip ediyoruz” açıklamasının ise hile barındırabileceği kaydedildi. Bölgede ABD menşeili ağır ve hafif silahların açık açık kullanıldığını ifade eden Savunma Sistemleri Uzmanı ve Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğretim görevlisi Prof. Dr. Aşkın Demirkol, örgüte verilen silahların üretim tarihleri üzerinden büyük bir oynama yapılabileceğini söyledi. Demirkol “Pentagon’un açıklamaları silahların menşeinin hiçbir zaman saklanamayacağını gösteriyor. Kullanılan tüm silah ve mühimmatların menşei her zaman rahatlıkla tespit edilebilir. Ancak burada son derece farklı bir hileye başvurabilirler. O da ABD ve örgüt tarafından mühimmat ve silahların üretim tarihlerinin silinmesi olur. ABD bu sayede, tespit edilen durumlarda ‘Bizim verdiğimiz yeni silah yok. Bu silahlar eski tarihli’ diyebilir” değerlendirmesinde bulundu.

11 BİN PKK’LIYA EĞİTİM

Pentagon’un 2019 bütçesinde, terör örgütü YPG öncülüğündeki SDG’yi (Suriye Demokratik Güçleri) eğit-donat için 300, kurulması planlanan 30 bin kişilik ‘sınır güvenlik gücü’ için de 250 milyon dolar ayırmasının ardından ABD Savunma Bakanlığı’nın geçen yıl yıl Ekim-Aralık aylarına ilişkin Başmüfettişlik raporu yayımlandı. “SDG iç güvenlik kuvvetleri, sınır güvenlik kuvvetleri, patlayıcı uzmanları eğitmeye başladı ve terörle mücadele kuvvetlerini tekrar yapılandırmak üzere planlar yaptı” denilen raporda, ABD’nin Suriye’de toplam 12 bin 500 civarında ‘asker’ eğittiği ve bunun 11 binden fazla kısmının SDG kuvvetlerinden oluştuğu belirtildi. Raporda terör örgütü PKK’nın 3 binden fazla sözde Rakka İç Güvenlik Kuvveti eğittiği de kaydedildi.

TÜRKİYE: HEDEFİNİZ BİZ MİYİZ? DÜRÜST OLUN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ‘IŞİD’le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’ ve ‘Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı’na katılmak üzere gittiği Kuveyt ’te, ABD’yi eleştirdi. “Bugünkü konuşmalarında Türkiye’ye biraz çiçek attılar” diyen Çavuşoğlu, artık sözlere tahammüllerinin kalmadığını belirterek “Bizi aptal zannetmesinler, her şeyi görüyoruz. Sahadaki gelişmeleri de onların yaklaşımını da görüyoruz” ifadelerini kullandı. ABD ile ilişkilerde iki seçeneğin kaldığını, ya düzeleceğini ya da kopacağını bildiren Çavuşoğlu “Hedefiniz nedir? Hedefiniz Türkiye mi Suriye’yi bölmek mi? Bu konularda da dürüst olun” diye konuştu.

ABD: KAYGILARINIZI ANLIYORUZ AMA...

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Afrin operasyonuyla ilgili “Türkiye’nin kaygılarını anlıyoruz ama Suriye’nin kuzeyindeki son gelişmelerden endişeliyiz” dedi. Çavuşoğlu’nun da katıldığı Kuveyt’teki toplantıda konuşan Tillerson ‘bölgede büyük askeri operasyonların sonlanmasının DEAŞ’ın ABD ve müttefikleri tarafından kalıcı şekilde yenilgiye uğratıldığı anlamına gelmediğini’ söyledi. Ülkesinin Suriye’nin kuzeybatısındaki son gelişmelerden endişe duyduğunu ifade eden Tillerson, Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerinin de ‘samimiyetle farkında olduklarını’ belirtti ve bölgeye PKK’lıların sevk edildiğini doğruladı. Tillerson’ın yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

RUSYA: ABD, DEVLET KURMAYI AMAÇLIYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ’da Belçikalı mevkidaşı Didier Reynders’le düzenlediği basın toplantısında ABD’yi eleştirdi. ABD’yi Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye sokan tek taraflı adımlar atmakla suçlayan Lavrov, ABD’nin, Suriye’de uzun süre, belki de sonsuza kadar kalmayı planladığını belirtti. Lavrov, ABD’yi, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan tek taraflı adımlar atmakla suçlayarak “ABD’nin attığı adımların, Fırat Nehri’nin doğusundan başlayarak Irak sınırına kadar devlet benzeri bir yapı oluşturmaya yönelik olduğunu düşünüyorum” dedi. Lavrov ayrıca Kürtlerin siyasi çözüm süreçlerine katılmasından yana olduklarını yineledi.

NATO: ANKARA’NIN ENDİŞESİNİ ÇÖZME HAKKI VAR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara’nın Zeytin Dalı Harekatı konusunda NATO ’yu geçen hafta bilgilendirdiğine dikkati çekerek, kendisinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil Türk liderlerle düzenli iletişim halinde olduğunu söyledi. Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları bulunduğunu bildiren Stoltenberg “Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Türkiye, bu güvenlik endişelerini çözme hakkına sahiptir ancak bunu orantılı ve ölçülü biçimde yapmalılar” dedi. Bugün başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda Türkiye’yi Savunma Bakanı Nurettin Canikli temsil edecek. Canikli, ABD’li mevkidaşı James Mattis ve Stoltenberg’le görüşecek.

Kaynak: Karar