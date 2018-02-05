O silahlar bakın kim göndermiş!

PKK’ya verdiği TOW füzeleriyle Cumartesi günü 5 askerimizin şehit edilmesine neden olan ABD’nin dün İdlib’den Afrin’e TIR’larla gönderdiği yeni silahlar ele geçirildi. Muhaliflerin sınırda durdurduğu kamyon ve TIR’dan Konkurs-Fagot tipi antitank füzeleri çıktı. İdlib'in kuzeyindeki Salva ile Şeyh Akil bölgeleri arasında ÖSO gruplarından Nureddin Zengi’ye bağlı askerler, şüphelendikleri kamyonu durdurup aradı. Yakıt tankeri süsü verilmiş kamyonun silah taşıdığı anlaşıldı. Muhalifler bunun üzerine başka bir TIR’ın dorsesini de aramaya karar verdi. Açılan konteynerin ağzına kadar silah yüklü olduğu görüldü. Araçları Afrin’e sevk edenler İdlib’deki ABD bağlantılı gruplar. Pentagon/CIA’nın doğrudan yönettiği bu gruplara verilen silahlar İdlib’de farklı bölgelerde depolanıyordu. Terör örgütü PKK’nın ihtiyacı doğrultusunda Afrin’e gönderiliyor.

