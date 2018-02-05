O silahlar bakın kim göndermiş!

PKK müttefiki ABD, cumartesi akşamı 5 Mehmetçiği şehit eden füzeleri teröristlere TIR yüküyle göndermeye devam ediyor. ÖSO gruplarından Nureddin Zengi tugayınca Afrin sınırında durdurulan kamyon ve TIR’dan Konkurs-Fagot tipi antitank füzeleri çıktı.
Terör örgütü PKK/PYD’yi 5 bin TIR ve 2 bin kargo uçağı dolusu cephaneyle teçhiz eden ABD, Afrin’de Türk askerlerini şehit eden füzeleri teröristlere göndermeye devam ediyor. Muhaliflerin dün Afrin-İdlib sınırında durdurduğu bir kamyon ve bir TIR’dan, aralarında çok sayıda antitank füzesinin de olduğu yüzlerce ağır silah çıktı. Selva ve Şeyh Akil bölgesinde ÖSO gruplarından Nureddin Zengi’ye bağlı savaşçılar, şüphelendikleri kamyonları durdurup aradı. Afrin’e girmek üzereyken durdurulan ‘yakıt tankeri süsü verilmiş’ kamyonun aslında yakıt değil silah taşıdığı anlaşıldı. Muhalifler bunun üzerine TIR’ın dorsesini de aramaya karar verdi. Hemen açılan konteynerde ‘ağzına kadar’ silah yüklü olduğu görüldü.
EMİR ABD’DEN GELİYOR
Son olay, PKK’ya şimdiye dek TOW, Milan, Javelin, Konkurs, Fagot, AT-4 tiplerinde binin üzerinde tanksavar füzesi gönderdiği bilinen Pentagon/CIA’nın, teröristlere destekten hiç vazgeçmediğini ortaya koydu. Yeni Şafak’ın muhaliflerden aldığı bilgiye göre, silah yüklü araçları Afrin’e sevk edenler, İdlib’de konuşlu ABD bağlantılı gruplar. Pentagon/CIA tarafından bölgede ‘doğrudan’ yönetilen bu gruplara verilen silahlar İdlib’in değişik yerlerinde istifleniyordu. Gizli depolardaki mühimmat ve füzeler, PKK’nın ihtiyacı doğrultusunda ve Amerikalıların emriyle bir süredir ‘örtülü şekilde’ Afrin’e gönderiliyor.
KONKURS, FAGOT, AT-4
‘Muhalif’ görünümlü ABD yanlısı grupların bölgede daha çok sayıda silah deposu bulunduğu belirtiliyor. ÖSO tarafından Afrin’de durdurulan kamyon ve TIR’dan yüzlerce ağır makineli tüfek, şarjörler, onbinlerce mermi, RPG roketatar ve hepsinden önemlisi, PKK’nın son 2 günde Mehmetçiğe karşı en az 4 saldırıda kullandığı ‘9M113’ kodlu Konkurs tipi tanksavar füzeleri çıktı. Konkurs dışında, ‘9M111’ kodlu Fagot tipi tanksavar da yine konteynerden çıkanlar arasında. ABD’nin PKK’ya gönderdiği silahlar yalnızca Rus menşeili Konkurs ve Fagot’tan ibaret değil. İsveç yapımı AT-4 tanksavarları da yine Amerikalılar tarafından PKK’ya CIA güdümlü gruplarca ulaştırılıyor. Bizzat ABD’nin ürettiği TOW’lar ve Fransız-Alman yapımı Milan füzeleri de PKK’nın elindeki silahlar arasında.
Rus uçağını Pentagon düşürdü
Afrin’de PKK’ya örtülü şekilde TIR’lar dolusu silah gönderen Washington, İdlib’de bizzat yönettiği ‘muhalif’ görünümlü gruplara da bir süredir omuzüstü hava savunma silahı MANPADS verdi. Cumartesi günü İdlib’de Rus uçağını düşürenlerin elinde ABD’nin verdiği MANPADS silahı vardı. Bir süre önce yine Lazkiye’de Rus üssü Hymeymim’e ‘muhalif’ maskeli kişilerin organizasyonuyla gerçekleştirilen bomba yüklü İHA saldırısının da bu kapsamda olduğu belirtiliyor. Saldırı sonrası bazı mihraklar Türkiye’nin desteklediği ÖSO gruplarını suçlamış ancak bu kumpas tutmamıştı. Olay sonrası Kremlin’den yapılan açıklamada “Saldırının arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Türkiye devleti ve ordusunun saldırıyla ilgisi yok” denilmişti.
O İSİM YİNE GÜNDEMDE
Sözkonusu silah organizasyonunun merkezinde ise bir isim dikkat çekiyor: Suvvar Suriye adlı grubun liderliğini yapan Cemal Maruf. Türkiye’de ABD’lilerin kullandığı İncirlik Üssü’nün sıkı bir müdavimi olan Maruf, bölgede Pentagon’un ‘en sadık adamı’ olarak biliniyor. Silah kaçakçılığı yaptığına yönelik geçmişte hakkında çok sayıda iddia bulunan Maruf, aynı zamanda ABD’nin Suriye’de silah verdiği ilk grubun da liderliğini yaptı. PKK’ya silah sevkiyatına yönelik organizasyonu Cemal Maruf’un yaptığı ileri sürülüyor.
Kaynak: Yeni Şafak