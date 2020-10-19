O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yayından kaldırıldı mı?

Pandemi süreci nedeniyle O Ses Türkiye'nin seyircisiz yapılması gündemdeydi. O Ses Türkiye ile ilgili kararı Beyazıt Öztürk açıkladı. Seda Sayan'ın yerine Ebru Gündeş'in 'O Ses Türkiye'ye geri döneceğini konuşulurken O Ses Türkiye'nin yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. O Ses Türkiye'nin jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk, programla ilgili açıklama yaptı. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni sezon yayınlanmayacak mı? O Ses Türkiye yayından kaldırıldı mı? İşte Beyaz'dan O Ses Türkiye ile ilgili açıklama...
Uzun süredir televizyon ekranlarında olan TV8'ün kült programlarından O Ses Türkiye'nin yeni sezonu izleyici tarafından merakla bekleniyordu. Ancak O Ses Türkiye ile ilgili yeni bir gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü. Jüri üyeleri, yarışmacıları ve eğlenceli anlarıyla izleyiciyi ekranları başında tutmayı başaran O Ses Türkiye corona virüs nedeniyle yapılamayacak. Bu iddia izleyici tarafından merak edilirken açıklama programın jüri üyesi Beyazıt Öztürk'ten geldi.
O SES TÜRKİYE YAYINDAN KALDIRILDI MI?
Beyazıt Öztürk, 9 sezondur yayın hayatına devam eden O Ses Türkiye'nin corona virüs sürecinin araya girmesi nedeniyle bu sene yapılamayacağını duyurdu. Acun Ilıcalı'dan resmi açıklama yapılmadı. Ancak Beyazıt Öztürk şov tarzında bir program yapacaklarının müjdesini de verdi. Beyazıt Öztürk, "İnsanlar mizah izleyip kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz. İbrahim Büyükak ile yine show tarzında bir program olacak" açıklamasını yaptı.
O SES TÜRKİYE 9 SEZONDUR EKRANDAYDI!
2011 yılından beri yayınlanan O Ses Türkiye, tam 9 sezondur devam ediyordu. Program, Jüri üyelerinden yarışmacılarına, esprilerinden önemli anlarına kadar yayınlandığı süre boyunca Türkiye'nin en çok ses getiren müzik yarışma programı olmayı başardı. Yarışmanın atmosferi için izleyicinin de stüdyoda olması yarışmanın en büyük artılarından biriydi.
BU YIL EBRU GÜNDEŞ YENİDEN O SES TÜRKİYE'DE OLACAKTI!
Yeni sezonda Seda Sayan'ın yerine Ebru Gündeş'in 'O Ses Türkiye'ye geri döneceği konuşuluyordu. Beyazıt Öztürk, "Pandemiden dolayı seyircili program yapamıyoruz" dedi ve yarışmanın pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacağını söyledi.