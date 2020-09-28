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O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye 2020 ilk bölümü ne zaman?

28 Eylül 2020 Pazartesi - 12:21 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 12:24

Ekranların sevilen müzik programı O Ses Türkiye, 2020 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Hadise, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'un jüri üyesi olarak yer aldığı O Ses Türkiye 2020'nin yeni sezonu internette merak edilen konular arasında geliyor. Peki, O Ses Türkiye 2020 ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye 2020 ilk bölümü ne zaman? İşte O Ses Türkiye ile ilgili son gelişmeler...


Televizyon izleyicinin ilgiyle takip ettiği O Ses Türkiye yeni sezon hazırlıklarına başladı. O Ses Türkiye'de yarışacak yarışmacıların seçmeleri devam ediyor. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye 2020 ilk bölümü ne zaman? İşte O Ses Türkiye hakkında merak edilenler...
 
 
Ekranlara geldiği ilk günden bu yana izlenme rekorları kıran ve seyircilere eğlenceli anlar yaşatan O Ses Türkiye, 2020 sezonunda da Türkiye'nin en güzel sesini arayacak. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sunumu ve birbirinden jüri üyeleriyle ekran başındakilere yine müzikle geçen saatler yaşatacak O Ses Türkiye'de en güzel sesler tüm yeteneklerini sergileyecek. Müziğin, kahkahanın, rekabetin bir arada sunulduğu O Ses Türkiye, bu sezonda da Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı olma konusunda iddialı. Keşfedilmemiş seslerin milyonların önünde yeteneklerini sergilediği yarışmada izleyiciyi eğlenceli bir sezon bekliyor. 
 
O SES TÜRKİYE 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
 
O Ses Türkiye 2020, seçmelerin tamamlanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıl seçimleri 25 Eylül'de gerçekleşen ve ilk bölümü 5 Ekim tarihinde yayınlanan O Ses Türkiye'nin, bu yıl da ekim ayının ilk haftası itibariyle izleyicilerle buluşması bekleniyor.  
 

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