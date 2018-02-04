O Ses Türkiye 2018 bu akşam final yapacak! O Ses Türkiye finalistleri kimler?

O Ses Türkiye bu akşam ekranlara veda edecek. Hadise, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz'un jüri koltuğunda oturan yarışması O Ses Türkiye'de kim birinci olacak? İşte O Ses Türkiye 2018 finalistleri...
O Ses Türkiye final haftası tanıtımını yayınladı. O Ses Türkiye 2018 birincisini bu yıl 4 Şubat tarihinde seçecek. Hadise, Yıldız Tilbe, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz jürileri arasından hangi takım kazanacak? Sabırsızlıkla bekleniyor. Peki O Ses Türkiye finaline hangi isimler kaldı? İşte yanıtı..
YARI FİNALE KALAN İSİMLER
Gökhan'ın takımı: Lütfiye Özipek, Selenay Dağdelen, Yener Bulut-Ümit Durak, Benjamin Kaggwa
Hadise'nin takımı: Oğulcan Bolcan, Berzan Emrah İgan
Murat Boz'un takımı: Aydan Kahraman, Mehmet Demiray, Nihat Mugil, Aslı Çobanoğlu
Yıldız Tilbe'nin takımı: Ceren Düzova