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O Ses Türkiye 2018 bu akşam final yapacak! O Ses Türkiye finalistleri kimler?

04 Şubat 2018 Pazar - 12:49 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 12:49

O Ses Türkiye 2018 bu akşam final yapacak. O Ses Türkiye finalistleri kimler? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve gündemde araştırılıyor. TV8 kanalının sevilen yarışması O Ses Türkiye finaline dair bilgiler haberimizde yer alıyor.


O  Ses Türkiye bu akşam ekranlara veda edecek. Hadise, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz'un jüri koltuğunda oturan yarışması O Ses Türkiye'de kim birinci olacak? İşte O Ses Türkiye 2018 finalistleri...
 
O Ses Türkiye final haftası tanıtımını yayınladı. O Ses Türkiye 2018 birincisini bu yıl 4 Şubat tarihinde seçecek. Hadise, Yıldız Tilbe, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz jürileri arasından hangi takım kazanacak? Sabırsızlıkla bekleniyor. Peki O Ses Türkiye finaline hangi isimler kaldı? İşte yanıtı..
 
YARI FİNALE KALAN İSİMLER
 
Gökhan'ın takımı: Lütfiye Özipek, Selenay Dağdelen, Yener Bulut-Ümit Durak, Benjamin Kaggwa
 
Hadise'nin takımı: Oğulcan Bolcan, Berzan Emrah İgan
 
Murat Boz'un takımı: Aydan Kahraman, Mehmet Demiray, Nihat Mugil, Aslı Çobanoğlu
 
Yıldız Tilbe'nin takımı: Ceren Düzova

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