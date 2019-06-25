O savcının görev yeri değişti!

31 Mayıs tarihinde yayınlanan Hâkim Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni işbölümünü yayınlandı. Buna göre daha önce Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu ve Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’ndaki tüm işlemleri yapmakla görevli olan Başsavcıvekili Mustafa Başer, Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevlendirildi. Başer’in görevlendirilmesiyle birlikte terör suçlarından sorumlu Başsavcıvekili sayısı üçe çıktı. Ramazan Dinç ve Ender Çoşkun aynı büroda daha önce olduğu gibi yine başsavcıvekili olarak görev yapmaya devam edecek.

KRİTİK BÜROYA YENİ BAŞSAVCIVEKİLİ

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu ve Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu, Başsavcıvekili Gökhan Karaköse’ye teslim edildi. Karaköse, Genel Soruşturma Bürosu ile ilgili işlemleri yapmakla da görevli olacak. Öğrenci değişim programı ile Türkiye’ye gelen ve Ankara’da tecavüze uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan İspanyol öğrenciye ilişkin tecavüz soruşturmasında takipsizlik kararı veren, veteriner kliniğindeki tecavüz iddialarına ilişkin soruşturmada şüpheliyi resen tahliye ettiren Ayrımcılık ve Cinsel Suçları Soruşturma Bürosunda görevli kadın savcının görevi yeri değiştirildi. Savcı, yeni işbölümü kapsamında Genel Soruşturma Bürosu’nda görevlendirildi.

İSPANYOL ÖĞRENCİ KARARINA İTİRAZ

İspanyol öğrenciye yönelik tecavüz soruşturmasında verilen takipsizlik kararına itiraz edildi. İspanyol öğrencinin avukatı Kemal Ulusoy tarafından Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne verilen itiraz dilekçesinde şöyle denildi:

“Bu karar (takipsizlik kararı) hukuki bir belge niteliği taşıyamayacak denli özensiz bir karardır. Atılı suçun niteliği düşünüldüğünde, sayın savcılık makamı talep edilen delillerin hiçbirisini toplamayarak suç işlemiş, birçok delilin ortadan kalkmasının yolunu açmış, mağdur müştekinin kimliğini de es geçerek diplomatik bir krize yol açacak şekilde pozisyon almıştır.