O paralara zam geldi! Hesaplara yatıyor, 8 bin 904 lira...

Parayı alma şartları

Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor.

Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmıyor olmak gerekiyor.

Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmekle mükellef. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.

Bağkur'luya da var

Çocuk sayısına göre

15 Mayıs 2015’ten sonra doğum yapan tüm annelere çocuk parası verilmeye başlandı. Buna göre; ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne, ilçede ise kaymakamlığa yapılıyor. TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr’den de başvuru imkanı var. Tüm bu ödemeleri düşünürsek çalışan yeni anneye ilk doğumda ödenecek en düşük para (doğum+süt+çocuk) 9.436 lira olacak. (Posta)