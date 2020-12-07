O paralar iade ediliyor! SGK harekete geçti ve...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren fırsat. Ödemiş olduğunuz paranızı geri alabilirsiniz. SGK toplu ödeme yapıyor. Çoğu kişi bu haktan haberdar değil. Emeklilik hayalleri kuran vatandaşların emekliliğe hak kazanabilmesi için bazı şartları tamamlamış olması gerekiyor. Bunlardan biri de prim ödemesi. Yaş dolmasına rağmen prim gününü tamamlama ihtimali olmayan sigortalılar SGK'dan ödedikleri ücreti toplu olarak geri alabiliyor. Yani çalışma ve borçlanma imkanı olmayan kişilerin ödedikleri paralar boşa gitmiyor. Memurlarda ise kesenek iadesi şeklinde ödeme yapılıyor.

Milyonlarca vatandaş yıllarca çalışıp emeklilik hayali kuruyor. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için bazı şartlar var. Bunların başında da belli gün sayısında prim ödenmesi şartı var. Öte yandan vatandaşların emeklilik için belirlenen uygun yaşı doldurması ve yıl şartını tamamlamasına da bakılıyor. Bazı sigortalılar yeterli sürede çalışma imkanını bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor.

MİLYONLARCA VATANDAŞ VAR

Bu durumdaki sigortalıların da emekli olabilmeleri için gerekli primi tamamlayabilmeleri amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemi askerlik , doğum ve yurtdışı borçlanması gibi imkanlar sağlıyor. Hayatı kolaylaştırmaya yönelik tanınan bu tüm haklara rağmen yine de emeklilik şartlarını tamamlayamayan milyonlarca vatandaş var. Bu vatandaşların çalışma ve borçlanma imkanları yoksa, emekli olamasalar da ödedikleri primler boşa gitmiyor. SGK , bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor.

TOPLU PARAYI ALMAK İÇİN ŞARTLAR

Toplu parayı alabilmek için yapılması gerekenler var. Bunlar;

Sigortalı şekilde bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.

Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.

Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyorlar. Ancak primleri eksik ise ve tamamlama imkanı da yoksa paralarını geri alabiliyor. Bunu vefat eden sigortalıların kanuni mirasçıları da yerine getirerek parayı alabiliyor. Kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor.

TÜM PRİMLER GERİ VERİLİYOR

Kişinin bağlı bulunduğu ilçedeki sosyal güvenlik merkezine veya il müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak prim iadesi almak mümkün. Eski SSK ’lılar (4A) için 2008’den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008’den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağkur ’lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler, sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor.

ONLAR İADE EDİLMİYOR

Sağlık için ödenen primler (GSS) ve yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar geri iade edilmiyor. Toplu para alanlarda emeklilik için her şey bitmiş olmuyor. Paranızı aldıktan sonra çalışmaya başlarsanız bu kez ‘ihya’ sistemi devreye giriyor. Parasını aldığınız prim günlerinizi yeniden ödeyerek mevcut primlerinize ekleyebiliyorsunuz. SGK, bu ödemelerde geçmişten bugüne kadar geçen zaman için bir faiz işletmiyor. Ancak yatırdığınız primler güncelleme katsayısına göre yeniden belirlenip miktardaki düşüşler gideriliyor. Posta