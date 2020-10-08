O paralar iade ediliyor! 5 yıla kadar...

Ödemiş olduğunuz paranızı geri almanız mümkün. Başvuru yapmanız halinde 5 yıla kadar olan kısmı iade ediliyor. Binlerce kişi farkında olmadığı için talepte bulunmuyor. Birçok istisnai durum bulunuyor. Emlak vergisi, ülkenin neredeyse en geniş kitlesini ilgilendiren vergi türü. Gayrimenkul sahiplerinin tamamını ilgilendiriyor. Ancak birçok mülk sahibi kimlerin emlak vergisini ödeyeceğini, kimler muaf olduğunu bilmiyor. Bazı kişiler emlak vergisinden muaf olduğu halde ödemeye devam ediyor. Örneğin; Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Kimler emlak vergisi öder, kimler muaf, indirimden kimler nasıl yararlanabilir? İşte milyonlarca kişinin merak ettiği soruların yanıtı...

Çok sayıda vatandaş 2020 yılı emlak vergisi hakkında merak ettiği her şeyi internet üzerinden araştırmakta. Emlak vergisi sorgulamasından emlak vergisi hesaplaması, ödemesi ve muafiyetine kadar detaylı bilgi almak isteyen kişilerin emlak vergisinden muaf olması için ne yapmaları gerekmekte? Emlak vergisinden muaf olan vatandaşlar bu sorunun cevabını aramakta. Birden fazla emekli aylığı alanlar, yazlık evi olanlar, karı koca ayrı ayrı evi bulunanlar, evi kirada olanlar emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecek mi detaylarıyla haberimizde…

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMİYOR? FAZLA ÖDENENLER GERİ ALINABİLİR Mİ?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisi ödemiyor. Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor. Engelli, gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor.

Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor. Eğer hak sahibi olmanıza rağmen emlak vergisi ödemişseniz bunu belediyelere müracaat ederek 5 yıla kadar geri alabilirsiniz.