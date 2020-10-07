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O paralar iade ediliyor!

AA |  07 Ekim 2020 Çarşamba - 15:46 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 15:46

Çok sayıda insan mağdur olmuştu. Önemli bir açıklama geldi. Alınmayan hizmetin bedelinin olamayacağı bu nedenle ödenen ücretlerin geri verilmesi gerektiğinin altı çizildi. TÜKODE Genel Başkanı Koçal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi öncesinde düğün salonlarına verilen kaporalara ilişkin, alınamayan hizmetin bedelinin olamayacağını, işletmecilerin bu bedelleri iade etmeleri gerektiğini söyledi.


Tketiciyi Koruma Derneği  (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, yaptığı açıklamada, salgın sürecinde  tüketicilerin bazı hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.
 
Bu kapsamda sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde yaşanan  sorunlara işaret eden Koçal, "Tüketici, hakkını aramak için karşısında muhatap  bulamıyor. Tüketiciler, kesinlikle sosyal medya üzerinden alışveriş yapmasın.  Buralardaki linkleri kullanmasınlar. İnternet üzerinden alışveriş yapılacaksa da  firmaların kendilerine ait "www" ile başlayan web sayfalarını kullansınlar."  dedi.
 
Koçal, pandemi dolayısıyla düğün salonları, özel okullar ve yurtlarla  ilgili de çok ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.
 
Tüketicilerin özel okullarla yaptıkları yüz yüze eğitim sözleşmeleri  ve kısmi indirim konusunda daha önce açıklama yaptıklarını belirten Koçal, şöyle  devam etti:
 
"Yüz yüze eğitimin kalitesi ve fiyatıyla, uzaktan eğitimin kalitesi ve  fiyatı aynı değildir. Dolayısıyla bu ücretlerde bazı okullarımız kısmi indirime  gittiler ama bazı okullarımız da ücretin tamamını almak için hala direniyor. Bu  tür uyuşmazlıklar maalesef şu anda tüketici hakem heyetlerine ve mahkemelerine  yönelmiş durumda. Dosyalar da görülmeye başlandı. Bu konularda ülkemizi yeni  kararlar bekliyor."
 
Tüketicilerin, düğün salonu işletmecileriyle de ihtilaf yaşadığını  dile getiren Koçal, şunları kaydetti:
 
"Düğün salonları da pandemi sürecinde kapalı olduğu için öncesinde  sözleşme imzalayanlar, işletmeciye kapora verdi fakat işletmecilerin bir kısmı bu  kaporaları 'bizden kaynaklanmıyor' diye iade etmedi. Doğru, burada bir mücbir  sebep var. Konu, her iki tarafı da bağlıyor. Sonuçta hizmetin de ifası yok.  Hatta, Borçlar Kanunu'nda bu konuyla ilgili düzenlemeler de var. Alınan bu  kaporaların ve diğer ücretlerin ödenmesi gerektiğini söyledik ama bazı düğün  salonu işletmecileri buna yanaşmadı. Verilmeyen bir hizmetin bedeli olmaz.  Dolayısıyla bu kaporaların ve diğer ücretlerin iade edilmesi gerekiyor. Hatta,  hakem heyetleri de bu bedellerin ödenmesi noktasında karar vermeye başladı."
 
 Firmaların "gramaj oyunu"na dikkat
 
Koçal, bazı firmaların da ürünlerinin gramajını düşürüp "zam yapmadık"  algısı yaratarak satış yaptığını belirterek, "Bazı firmalar bu gramaj düşüklüğünü  ürünlerinin ambalajına yazıp tüketicinin görmesini sağlıyor. Bazı firmalar da  maalesef bu gramaj düşüklüğünü ürünlerinde belirtmiyor. Tüketicilerin bu konuya  da dikkat etmesi gerekiyor." dedi.

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