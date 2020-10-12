O linki sakın tıklamayın! Bankadaki tüm parası gitti...

Türkiye'de yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Sakın o linklere tıklamayın, banka bilgileriniz çalınır ve tüm birikiminiz bir anda yok olur. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan zabıta memuru Ahmet Gökalp, cep telefonuna tanımadığı numaradan gelen kısa mesajdaki linke tıklayınca, banka hesap bilgileri çalındı. Dolandırıcıların hesabındaki 13 bin lirayı ATM ve banka şubesinden çektiğini söyleyen Gökalp, bütün birikiminin 1 dakikada gittiğini söyledi.

Cep telefonuna tanımadığı numaradan bir mesaj geldi. Mesajı açıp içindeki linke tıkladı. Ardından cep telefonu kilitlendi ve kapandı. Telefonunu tamir ettirdikten sonra su faturasını ödemek için banka hesabına girdiğinde ise 13 bin lirasının boşaltıldığını gördü...

İlçe belediyesinde zabıta memuru olarak çalışan Ahmet Gökalp, evde oturduğu sırada cep telefonuna tanımadığı bir numaradan gelen kısa mesajı gördü. Mesajı açan Gökalp, içeriğindeki linki merak ederek açmaya çalıştı. Linki açtıktan sonra cep telefonu kitlenen ve daha sonra kapanan zabıta memuru, soluğu telefon tamircisinde aldı. Telefonunu tamir ettiren Gökalp, daha sonra internet bankacılığı üzerinden su faturasını ödemek için banka hesabının mobil uygulamasına girdi. Hesabına girdiğinde, 13 bin lirasının olmadığı gören Gökalp, hesabının bulunduğu bankaya giderek durumu anlattı. Banka görevlisi ise Gökalp’ın hesabını inceledikten sonra paranın başka bir hesaba transfer edildiğini söyledi. Bunun üzerine hesap hareketlerinin dökümünü alan Gökalp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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