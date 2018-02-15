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O köy de alındı, Kuzey'de ilerleme hızlandı!

15 Şubat 2018 Perşembe - 10:58 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 11:14

TSK destekli ÖSO birlikleri Afrin kuzeyi Bülbül nahiyesine bağlı Duraklı köyünü ele geçirdi. Böylece Kilis sınırının Suriye tarafındaki Bülbül ve Azez ceplerinin birleştirilmesi için bir önemli adım daha atılmış oldu.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları ile birlikte başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın 27. gününde bir sevindirici haber daha geldi.
 
TSK destekli ÖSO birlikleri Afrin kuzeyi Bülbül nahiyesine bağlı Duraklı köyünü ele geçirdi. Böylece Kilis sınırının Suriye tarafındaki Bülbül ve Azez ceplerinin birleştirilmesi için bir önemli adım daha atılmış oldu.
 
 
1528 terörist etkisiz hale getirildi
 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı  kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri  PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 43 teröristin etkisiz hale getirildiği  belirtildi.
 
Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist  sayısının 1528 olduğu kaydedildi.
 
Hava harekatının ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara  harekatının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.
 

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