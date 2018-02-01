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O komutana ağırlaştırılmış müebbet

AA |  01 Şubat 2018 Perşembe - 19:49 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 19:49

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, dönemin 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kotaman'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz  darbe girişimine ilişkin davada, darbecilerin hazırladığı listede sözde  "sıkıyönetim komutanı" olan dönemin 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Yunus  Kotaman'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 
 
Bingöl 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar Kotaman,  eski Kurmay Başkanı Binbaşı Fatih Kaya, binbaşı Serdar Yeşilkaya ve yarbay Recep  Durmaz tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi  (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
 
Sanıklar üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, beraatleri  yönünde karar verilmesini talep etti.
 
Mahkeme verdiği kısa aranın ardından Kotaman, Kaya, Yeşilkaya ve  Durmaz'ın TCK'nın 309. maddesi gereğince "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya  teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına  karar verdi.
 
  
 

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