26 Ocak 2018 Cuma
İSTANBUL 
6°C / 1°C
GALERİ VİDEO
BIST 120.702 1.77 EURO 4,6700 0.23
USD 3,7560 0.07 ALTIN 163,260 0.33
CANLI BORSA
TÜMÜ

O kanaldan yalan üstün yalan! Kara propaganda...

AA |  26 Ocak 2018 Cuma - 22:13 | Son Güncelleme : 26 01 2018 - 22:13

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarının Suriye'nin Afrin kentinden temizlenmesi amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili "İran yönetiminin resmi tutumuna rağmen" ülkenin resmi televizyon kanallarından Press TV'nin yayınladığı gerçek dışı haber ve görüntülerle "kara propaganda çabaları" dikkati çekti.


İran Radyo Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı İngilizce yayın yapan Press TV, "Zeytin Dalı Harekatı"nın başlamasından bu yana Türk makamları tarafından yapılan açıklamaların aksine uydurma haberlere ve görüntülere yer vererek resmi bir haber ajansına yakışmayan gayri ahlaki tutum sergiledi.
 
Kürtler ve özellikle Suriye'nin kuzeyinde yaşayan halkların tüm  hakları Türk makamları tarafından defalarca savunulmuştur. Türkiye, terör  örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarının zulmüne ve Esed rejiminin bombalı  saldırılarına maruz kalan yüz binlerce Kürdü himaye etmiş, barındırdı.
 
'SURİYE KÜRTLERİNE SALDIRI' YALANI
 
Durum böyle iken Press TV, TSK'nın Afrin'deki terör örgütlerine  yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nı "Suriye Kürtlerine saldırı" yalanıyla servis etti.
 
Sözü edilen yayın kuruluşu, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya  hesaplarından TSK'nın askeri operasyonda sivil insanları öldürdüğünü iddia eden 15 haber paylaştı. Operasyonla ilgili tarafsızlık ve habercilik usulünden oldukça  uzaklaştırdı.
 
ZAMAN VE MEKANI BİLİNMEYEN ONLARCA GÖRÜNTÜ
 
Aynı TV kanalı, Twitter hesabından TSK'nın Afrin'de terör örgütleri  PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlediği operasyon sırasında birçok  sivilin yaralandığı ve evlerinin yıkıldığını iddia ederek "zaman ve mekanı  bilinmeyen" onlarca görüntü yayınladı.
 
Bu görüntülerden birinde, askerler tarafından yaralanan bir kaç kişi,  bir sağlık merkezine getiriliyor. Sağlık merkezinin duvarında Türkiye, İran, Irak  ve Suriye'de binlerce sivilin ölümünden sorumlu olan terör örgütü PKK'nın sözde  lideri Abdullah Öcalan'ın posterleri dikkati çekiyor.
 
Press TV, TSK'nın 23 Ocak günü yayımladığı bildiride belirttiği "terör  örgütü PKK/PYD" cümlesini ahlak ölçülerine uymaksızın tahrif ederek "Kürtler" olarak sundu.
 
TSK'NIN AÇIKLAMASINI DA BÖYLE TERCÜME ETTİLER
 
TSK "Zeytin Dalı Harekatı"na dair 23 Ocak günü yayımladığı bildiride,  "Şu ana kadar terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarından 260 kişinin  öldürüldüğünü" ibaresini kullanırken Press TV bu açıklamayı, "TSK'nın  operasyonunda 260 Kürt ve DEAŞ mensubu öldürülmüştür." anlamına gelen "At least  260 Kurds, Daeshis killed in Operation Olive Branch: Turkish military" şeklinde  tercüme etti.
 
Türkiye resmi makamları, cumhurbaşkanı, başbakanı ve ordu komutanları  bir haftadır, Suriye'nin kuzeyindeki Arap, Türkmen, Kürt, Ezidi ve Hristiyan  mazlum halkların hiçbirinin zarar görmemesi konusunda defalarca açıklamada  bulunmalarına rağmen İran'da yayın yapan bazı medya kuruluşları, cahilce ya da  kasıtlı olarak "terör örgütü PKK/PYD" yerine "Suriye Kürtleri" tabirini  kullanmaya devam ediyor.
 
İran medyasının farkında olmadığı bir diğer konu, İran'ın batı  kesiminde onlarca sivil ve askeri öldüren terör örgütü PKK/PYD'nın PEJAK'la olan organik ilişkisidir.
 
Diğer taraftan IRIB'e bağlı Pars Today internet haber sitesi  "Türkiye'nin Afrin'e saldırısı" başlıklı haberinde, "Türkiye, Afrin operasyonuna terör örgütü Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) kullanarak başladı." ifadelerine yer verdi.
 
Sözü edilen haber sitesi, Suriye krizinin başından bu yana Esed  rejimine karşı ılımlı muhalefet yürüten, Arap, Kürt ve Türkmen gibi tüm ulusal  unsurlardan oluşan Suriye'nin yerel halkı tarafından kurulmuş, Avrupa ve ABD  başta olmak üzere uluslararası düzeyde DEAŞ'la mücadele ettiği herkes tarafından  kabul edilen ayrıca aralarında İran'ın da bulunduğu barış görüşmelerindeki taraflardan biri olan ÖSO'yu "terör örgütü" olmakla suçladı.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.