O kanaldan yalan üstün yalan! Kara propaganda...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarının Suriye'nin Afrin kentinden temizlenmesi amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili "İran yönetiminin resmi tutumuna rağmen" ülkenin resmi televizyon kanallarından Press TV'nin yayınladığı gerçek dışı haber ve görüntülerle "kara propaganda çabaları" dikkati çekti.

İran Radyo Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı İngilizce yayın yapan Press TV, "Zeytin Dalı Harekatı"nın başlamasından bu yana Türk makamları tarafından yapılan açıklamaların aksine uydurma haber lere ve görüntülere yer vererek resmi bir haber ajansına yakışmayan gayri ahlaki tutum sergiledi.

Kürtler ve özellikle Suriye 'nin kuzeyinde yaşayan halkların tüm hakları Türk makamları tarafından defalarca savunulmuştur. Türkiye, terör örgütleri PKK /PYD ve DEAŞ unsurlarının zulmüne ve Esed rejiminin bombalı saldırılarına maruz kalan yüz binlerce Kürdü himaye etmiş, barındırdı.

'SURİYE KÜRTLERİNE SALDIRI' YALANI

Durum böyle iken Press TV, TSK 'nın Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nı "Suriye Kürtlerine saldırı" yalanıyla servis etti.

Sözü edilen yayın kuruluşu, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarından TSK'nın askeri operasyonda sivil insanları öldürdüğünü iddia eden 15 haber paylaştı. Operasyonla ilgili tarafsızlık ve habercilik usulünden oldukça uzaklaştırdı.

ZAMAN VE MEKANI BİLİNMEYEN ONLARCA GÖRÜNTÜ

Aynı TV kanalı, Twitter hesabından TSK'nın Afrin'de terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlediği operasyon sırasında birçok sivilin yaralandığı ve evlerinin yıkıldığını iddia ederek "zaman ve mekanı bilinmeyen" onlarca görüntü yayınladı.

Bu görüntülerden birinde, askerler tarafından yaralanan bir kaç kişi, bir sağlık merkezine getiriliyor. Sağlık merkezinin duvarında Türkiye, İran Irak ve Suriye'de binlerce sivilin ölümünden sorumlu olan terör örgütü PKK'nın sözde lideri Abd ullah Öcalan'ın posterleri dikkati çekiyor.

Press TV, TSK'nın 23 Ocak günü yayımladığı bildiride belirttiği "terör örgütü PKK/PYD" cümlesini ahlak ölçülerine uymaksızın tahrif ederek "Kürtler" olarak sundu.

TSK'NIN AÇIKLAMASINI DA BÖYLE TERCÜME ETTİLER

TSK "Zeytin Dalı Harekatı"na dair 23 Ocak günü yayımladığı bildiride, "Şu ana kadar terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarından 260 kişinin öldürüldüğünü" ibaresini kullanırken Press TV bu açıklamayı, "TSK'nın operasyonunda 260 Kürt ve DEAŞ mensubu öldürülmüştür." anlamına gelen "At least 260 Kurds, Daeshis killed in Operation Olive Branch: Turkish military" şeklinde tercüme etti.

Türkiye resmi makamları, cumhurbaşkanı, başbakanı ve ordu komutanları bir haftadır, Suriye'nin kuzeyindeki Arap, Türkmen, Kürt, Ezidi ve Hristiyan mazlum halkların hiçbirinin zarar görmemesi konusunda defalarca açıklamada bulunmalarına rağmen İran'da yayın yapan bazı medya kuruluşları, cahilce ya da kasıtlı olarak "terör örgütü PKK/PYD" yerine "Suriye Kürtleri" tabirini kullanmaya devam ediyor.

İran medyasının farkında olmadığı bir diğer konu, İran'ın batı kesiminde onlarca sivil ve askeri öldüren terör örgütü PKK/PYD'nın PEJAK 'la olan organik ilişkisidir.

Diğer taraftan IRIB'e bağlı Pars Today internet haber sitesi "Türkiye'nin Afrin'e saldırısı" başlıklı haberinde, "Türkiye, Afrin operasyonuna terör örgütü Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) kullanarak başladı." ifadelerine yer verdi.