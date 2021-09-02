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O İtalyan isim Ağrı'ya gömüldü! Başkonsolosluk harekete geçti

AA |  02 Eylül 2021 Perşembe - 18:12 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 18:14

Ağrı'da 35 yıldır Nuh'un Gemisi üzerine araştırma yapan ve ani rahatsızlık nedeniyle sevk edildiği Erzurum'da hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı 86 yaşındaki Angelo Palego, vasiyeti üzerine Ağrı Dağı eteklerindeki mezarlıkta toprağa verildi.


Ağrı Dağı eteklerinde olduğuna inanılan Nuh'un Gemisi ile ilgili 1986  yılından bu yana sıklıkla geldiği Doğubayazıt ilçesinde araştırma yapan Angelo  Palego, 6 ay önce burada konakladığı otelde rahatsızlanınca Doç. Dr. Yaşar  Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
 
Durumu ağırlaşan ve Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen Palego,  burada yapılan müdahalelere rağmen 15 Ağustos'ta hayatını kaybetti.
 
O günden bu yana hastanenin morgunda bulunan Palego'nun cenazesi,  ailesinin vekalet vermesiyle turizmci Murat Şahin tarafından özel araçla  hastaneden alınarak Doğubayazıt ilçesine getirildi.
 
İlçe girişinde cenaze nakil aracına konulan Palego'nun cenazesi, Şahin  ve turizm ekibince vasiyeti üzerine Ağrı Dağı eteklerindeki mezarlıkta  defnedildi.
 
Turizmci Murat Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortak bir  arkadaş sayesinde Palego'nun ailesinin kendisine ulaştığını söyledi.
 
 
"Ben ölürsem beni Ağrı Dağı'nın yamaçlarına gömün' diye vasiyet  vermiş"
 
Ailenin İstanbul İtalya Başkonsolosluğu üzerinden kendisine vekalet  verdiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:
 
"Angelo Palego 'Ben ölürsem beni Ağrı Dağı'nın yamaçlarına gömün' diye  vasiyet vermiş. Ailesi bana ulaştı ve Konsolosluk tarafından vekalet gönderildi.  Bu vekalete dayanarak cenazeyi aldım ve getirdim. Ağrı Dağı'nın karşısında  bulunan mezarlıkta defin işlemini gerçekleştirdik. Bu alanda zaten Doğubayazıt  Belediyesi tarafından kimsesizler ve gayrimüslimler için ayrılmıştır. Palego'nun  Nuh'un Gemisi ile ilgili kitapları var. Dünya insanları için önemli bir insan.  İnsanların gelip bu mezarı ziyaret edeceklerine eminim."
 
Vasiyeti yerine getirmenin insanlık görevi olduğunu anlatan Şahin,  Palego'nun ailesinin de yakın zamanda ilçeye gelerek mezarlığı ziyaret edeceğini  belirtti.
 
Ağrı Dağı'nın farklı inançlar için çok önemli ve kutsal görüldüğüne  işaret eden Şahin, "Ben en kısa zamanda mezarcı bir arkadaş bulup mezarın  etrafını güzelce yaptıracağım. İnsanlığa uygun bir mezar yapacağız." diye  konuştu.
 

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Ağrı Nuh'un Gemisi Erzurum
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