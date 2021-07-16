O iş insanı CNN TÜRK’e konuştu! 'Yumruğun geldiğini bile fark etmedim'

İstanbul Fatih’te 3 kişi bankadan çıkan iş insanına tekmeler ve yumruklarla saldırı ama o çantasını bırakmadı. Onca darbeye rağmen çantasını bırakmayan o iş insanı CNN TÜRK’e konuştu ve o anları anlattı. Tugay Saday’ın özel haberi.

Olay dün Fatih Aksaray 'da öğle saatlerinde yaşandı. Bankadan çıkan iş insanını takibe alan 3 kişi peşinde oldukları kişinin çantasını almaya çalıştı. İş insanı tekme ve yumruklarla saldıran gaspçılara direndi ve çantasını bırakmadı. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. O iş insanı o anları CNN TÜRK mikrofonlarına anlattı.

ÇANTADA 30 BİN DOLAR VARDI

İşimiz gereği, ödemelerimiz için oralara uğruyoruz. Bir ödememizi aldıktan sonra bankaya gittim. Giderken takip etmişler anladığım kadarıyla. Çıkışta bu olayı yaşadık. Telefona bakarken yumruğun geldiğini bile fark etmedim. Bir elim direkt çantaya gitti. Çantayı korumaya çalışırken yere düşünce tekme attılar. Refleksle o çantayı korumaya çalıştım. Şirket bilgilerimiz, kimliklerimiz, faturalarımız vardı. Bizim garibimize giden tarafı kimse müdahale etmedi bir hanımefendi dışında. Ben de bağırmaya çalıştım ama tekmelerden çok fazla sesimi çıkaramadım. Can pahasına çantayı korumaya çalıştım, yüzümün sol tarafı pek hissetmiyor şu an.