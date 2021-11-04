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O illerde yaşayanlar dikkat! Erdoğan imzaladı, resmen değişti

AA |  04 Kasım 2021 Perşembe - 3:22 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 3:22

Ankara, Konya, Trabzon ve Bitlis'te bazı taşınmazların acele kamulaştırılması ile Konya'nın Beyşehir ilçesinde sınır ve koordinatları belirlenen bölgenin "yenileme alanı" olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara  göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'nde bulunan taşınmazın  İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisi 4. Ünite Gelişim Alanı projesi kapsamında Ankara Su  ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından acele  kamulaştırılmasına karar verildi.
 
Konya'nın Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi'nde bazı taşınmazların da  ilçenin ihtiyacı olan toplu konutların yapımı amacıyla Taşkent Belediyesince  acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
 
Trabzon'un Akçaabat ilçesi sınırları içerisindeki bazı taşınmazlar ise  Hafriyat Dolgu ve Rehabilitasyon Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Trabzon  Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
 
Bitlis'te dere yatağı üzerindeki bazı taşınmazlar üzerlerindeki  yapılarla birlikte kamulaştırılacak
 
Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve  Müştakbaba Mahalleleri sınırlarında dere yatağı üzerinde bulunan ve büyük kısmı  imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş olan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki  Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki özel mülkiyete konu bazı  taşınmazların üzerlerindeki yapılarla birlikte, oluşabilecek herhangi bir taşkın,  sel ve benzeri afetler durumunda telafisi güç kayıplarının yaşanmaması amacıyla  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca acele kamulaştırılmasına  karar verildi.
 
Söz konusu kararda "riskli alan" olarak belirlenen 58 taşınmaza ait  ada ve parsel numaralarının yer aldığı listeye de yer verildi.
 
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı İçerişehir Mahallesi sınırlarında  yer alan ve kroki ile sınır ve koordinatları gösterilen bölge de 5366 sayılı  Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve  Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında "yenileme alanı" olarak  belirlendi.
 
  
 

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