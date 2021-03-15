Gazetevatan.com » Gündem » O illerde vaka sayıları 3 katına çıktı! İstanbul, İzmir, Ankara...
O illerde vaka sayıları 3 katına çıktı! İstanbul, İzmir, Ankara...
Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili korkutan açıklama! Alarm verildi. 3 katına çıktı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde sayılar artıyor.
Koronavirüs günlük ve haftalık vaka tabloları ile risk haritasında beklenmedik sonuçlar görülmeye başlandı. Elde edilen son veriler yaklaşık 1 yıldır devam eden koronavirüsle mücadele sürecinde bambaşka bir tabloya geçildiği ve 1 yılın toplamını geride bırakacak bir hareketliliğin şu an mevcut olduğunu gözler önüne serdi.