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O illerde vaka sayıları 3 katına çıktı! İstanbul, İzmir, Ankara...

Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili korkutan açıklama! Alarm verildi. 3 katına çıktı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde sayılar artıyor.

O illerde vaka sayıları 3 katına çıktı! İstanbul, İzmir, Ankara... Koronavirüs günlük ve haftalık vaka tabloları ile risk haritasında beklenmedik sonuçlar görülmeye başlandı. Elde edilen son veriler yaklaşık 1 yıldır devam eden koronavirüsle mücadele sürecinde bambaşka bir tabloya geçildiği ve 1 yılın toplamını geride bırakacak bir hareketliliğin şu an mevcut olduğunu gözler önüne serdi.
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