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O iller için kuvvetli yağış uyarısı!

AA |  01 Kasım 2020 Pazar - 8:57 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 9:59

Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke genelinde  havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
Öte yandan, Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun  kuzeybatısı, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun, Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas  ve Elazığ çevreleri ile Hatay kıyı kesiminde ise yerel olmak üzere sağanak ve gök  gürültülü sağanak öngörülüyor.
 
yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yarın sabah  saatlerinden itibaren  yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
  
 
 
 
  
 

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