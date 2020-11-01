O iller için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun, Ordu, Tokat, Kayseri, Öte yandan, Marmara , Batı ve Doğu Karadeniz , Doğu Anadolu 'nun kuzeybatısı, Adana Sivas ve Elazığ çevreleri ile Hatay kıyı kesiminde ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.