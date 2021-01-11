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O ilimize piyango vurdu! Müjde üstüne müjde
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karadeniz açıklarında bulunan doğalgazın ardından bir müjde daha geldi. Vali kentte yapımı devam eden Filyos Limanı'ndaki çalışmaların bitmek üzere olduğunu bildirdi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karadeniz açıklarında bulunan doğalgazın Filyos Limanı'ndan karaya çıkarılması için yapılacak çalışmalarda 2 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.