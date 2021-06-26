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O ilimizde sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseliyor

DHA |  26 Haziran 2021 Cumartesi - 19:38 | Son Güncelleme : 26 06 2021 - 19:38

Tekirdağ'da sahte içki kabusu devam ediyor. Çorlu'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.


Çorlu'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam'ın önceki gece yaşamını yitirmesinin ardından yoğun bakım servisinde tedavi gören Emin Kırcaali (65) de bugün hayatını kaybetti. Kırcaali'nin evinde yapılan aramada pet şişe içinde sahte rakı bulundu.
 
Bu arada sahte içkiden zehirlenip, hastanede tedavi görenlerin sayısının da 17'ye yükseldiği belirtildi. 9'u entübe edilen hastaların tedavileri sürüyor.
 
2 BÜFECİ TUTUKLANDI
 
Polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden ilçede büfe işleten Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Coşkun ile Malkoç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.
 

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Tekirdağ Çorlu sahte içki ölüm
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