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O ilimizde heyecanlandıran keşif! UNESCO listesine girmişti

AA |  04 Eylül 2021 Cumartesi - 18:43 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 18:43

UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nde devam eden kazılarda, 24 mezarla milattan önce 3600-3700 öncesinden kaldığı tahmin edilen 6 ev kalıntısı bulundu.


Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, höyüğü  ziyaret ederek Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Kültür ve Turizm  İl Müdürü Çetin Şişman ile bölge daha önce kazı başkanlığı yapan Prof. Dr.  Marcella Frangipane'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
 
Ardından açıklamada bulunan Baruş, kazı alanındaki çatı projesinin en  kısa sürede tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
 
 Restelli ise kazı çalışmasının 10 Ağustos'ta başladığını hatırlatarak  şu ana kadar 24 mezar ve milattan önce 3600-3700 öncesinden kaldığı tahmin edilen  6 ev kalıntısı bulduklarını anlattı.
 
Çalışmalar sırasında Geç Kalkolitik'ten Geç Hitit Dönemi'ne kadar  geçen tarihsel sürece ait buluntulara rastladıklarını aktaran Restelli, yeni  bulunan eserlerin ise Arslantepe Sarayı'ndan çok daha önce yapıldığının tahmin  edildiğini, burada elit kesimin yaşamış olduğuna dair emarelerin bulunduğunu  kaydetti.
 

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