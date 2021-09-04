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O ilimizde flaş seçim kararı! Sonuç belli oldu, harita değişiyor...

AA |  04 Eylül 2021 Cumartesi - 19:09 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 19:09

O ilimizde flaş seçim kararı. Sandık sonuçları belli oldu. Harita değişiyor. Gümüşhane'den ayrılıp başka bir ile bağlanmak isteği nedeniyle halk oylaması kararı alınan Günyüzü ve Üçtaş köylerinde yapılan seçimde, vatandaşların çoğu ayrılma yönünde "evet" oyu kullandı.


Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü ve Üçtaş köyleri muhtarlıklarının,  Gümüşhane'den ayrılarak sınırları bulunan Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanma  talepleri üzerine İl İdare Kurulu, 4 Eylül'de ilgili köylerde seçim kararı aldı.
 
Kararın ardından bugün Üçtaş ve Günyüzü'nde yaşayan vatandaşlar,  köylerdeki okullarda kurulan sandıklarda "evet" ve "hayır" pusulalarıyla oy  kullandı.
 
Sabah saatlerinde başlayan ve 17.00'de sona eren oy verme işleminin  ardından Günyüzü köyündeki sandıklardan resmi olmayan verilere göre 272 "evet",  196 "hayır" oyu çıkarken 4 oy ise geçersiz sayıldı.
 
Üçtaş köyünde ise 474 kişi "evet", 33 kişi "hayır" oyu verirken 13 oy  geçersiz sayıldı.

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