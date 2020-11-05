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O ilimizde flaş karar! Sokağa çıkma yasağı geldi

AA |  05 Kasım 2020 Perşembe - 23:15 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 23:15

Kütahya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.


Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri  kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 
 
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Çelik  Başkanlığında toplandığı belirtildi.
 
Devletimiz tüm kurumlarıyla bu salgının yayılması ve vatandaşların  hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir aldığı dile getirilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Bu kapsamda 6 Kasım 2020 itibarıyla ilimizde 65 yaş ve üzeri  vatandaşlarımızın her gün 11.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına  riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında  65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının yasaklanmasına, kısıtlama  saatlerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızca vefa sosyal destek ekiplerine  bildirilen ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanmasına karar verilmiştir."
 
Açıklamada, söz konusu saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması olan  65 yaş ve üzeri vatandaşlardan kamu görevinin niteliği, mevcut durumun  aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç  duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları,  kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri olmak üzere kamu  görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar,  sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif  sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki  belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, meslek odaları  başkanlarının  muaf tutulduğu bildirildi.
 
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi  gereğince idari para cezası verileceği belirtilen açıklamada, konusu suç teşkil  eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem  yapılacağı ifade edildi.

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